Venirea oficiala a primaverii este foarte aproape: doar cateva zile ne mai despart de 1 martie si probabil te bucuri si tu ca in sfarsit ne va parasi iarna (desi temperaturile au fost mai mult de primavara in majoritatea timpului). Prima zi a primaverii reprezinta un motiv de bucurie si de sarbatoare pentru toata lumea. Si asa cum este obiceiul, de 1 martie, doamnele si domnisoarele primesc flori si martisoare (in unele zone ale tarii, barbatii primesc martisoare).

De aceea, ofera flori de 1 martie tuturor persoanelor dragi din viata ta! Cu sigurana se vor bucura foarte mult si le vei aduce primavara in suflet si in casa. Iar daca nu stii unde poti gasi cele mai frumoase flori, iti recomandam sa le comanzi online. Astfel, nu vei mai sta la cozi la florarii si vei avea garantia ca florile comandate sunt cele mai frumoase si proaspete! In continuare, o sa iti prezentam cinci aranjamente florale de Martisor pe care le poti darui persoanelor dragi!

Fara indoiala, cele mai apreciate flori de primavara sunt lalelele. Asa ca prima recomandare este un Buchet Cu Lalele Si Frezii Albe Martisor. Culoarea alb reprezinta prospetimea, puritatea, gingasia si se potriveste perfect unui nou anotimp. Buchetul este realizat din 10 lalele albe si 9 frezii albe, asezate cu grija intr-un ambalaj deosebit si legate cu un snur martisor. Acest buchet arata senzational si suntem convinsi ca o sa fie pe placul oricui!

Tot lalele contine si urmatorul aranjament pe care ti-l recomandam: Cutia Patrata Alba Zambile Si Lalele. Cine nu iubeste zambilele? Sunt cele mai parfumate flori de primavara si aduc buna dispozitie instantaneu. In plus, arata superb alaturi de lalele, indiferent de culoarea lor. Acest aranjament contine lalele si zambile mov (plus alte flori si materiale) asezate intr-o cutie patrata eleganta, ornata cu un snur martisor.

Daca persoana careia vrei sa ii daruiesti flori de 1 martie este pasionata de gradinarit si adora sa aiba cat mai multe flori in curte (sau poate chiar in ghivece) iti sugeram sa alegi un cadou de care se va bucura in fiecare an: Aranjmament Floral In Cos Cu Bulbi De Zambile, Narcise Si Muscari. Fiind vorba despre flori cu bulbi, pot fi plantate intr-un ghiveci sau direct in gradina si astfel, anul viitor vor inflori din nou!

Aranjamentul Floral In Cutie Plic Cu Zambile, Lalele Si Frezii este ideal pentru a fi daruit persoanelor care adora florile in culori cat mai vii. Acesta contine trandafiri cyclam, zambile roz, lalele roz, frezii roz, waxflower roz si eucalipt, toate asezate intr-o cutie roz tip plic.

Si ultima recomandare de astazi este Cutia Alba Rotunda Cu Lalele Si Narcise Martisor. Pe langa flori de primavara, aceasta contine si trandafiri roz, simbolul bucuriei si optimismului. Poti darui acest aranjament superb jumatatii tale, pentru a-i aduce aminte cat o iubesti si pentru a va bucura impreuna de oportunitatile noului anotimp!

In inchiere, am vrea sa stim care dintre aceste aranjamente ti-au atras cel mai mult atentia si daca le vei comanda pentru a le darui de 1 martie.