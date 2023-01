„De 3 zile nu mai știm absolut nimic” Familia lui Leo de la Strehaia nu știe ce să mai facă! Sora afaceristului a făcut anunțul

In articol:

Leo de la Strehaia trece prin momente greu de imaginat, asta pentru că se zbate între viață și moarte, pe patul de spital. Odată cu el, din nefericire, și familia acestuia trece prin momente extrem de grele, având în vedere grija pe care i-o poartă afaceristului zi și noapte, rugându-se mereu să se facă bine.

Acum, însă, problemele par că se țin lanț de familia lui Leo! Nora afaceristului, Camelia Mihai pe numele său, sau ”Lumina”, așa cum este cunoscută de mulți, a dispărut și nimeni nu mai știe nimic de ea. Cea care a făcut anunțul a fost chiar sora lui Leo de la Strehaia, explicând întreaga situație.

Conform spuselor surorii lui Leo, femeia are 26 de ani și este mamă a doi copii, iar aceasta ar fi fost luată chiar de 2 verișori și ar fi fost dusă peste hotare.

”Are 26 de ani, a luat-o un verișor de-al nostru, să o ducă la prostituție, dar nu știm în ce țară. Ea are doi copii, este nevasta lui Ursu, care este arestat. De trei zile nu mai știm absolut nimic de ea. Nu am primit niciun semn. Nu știm în ce țară a plecat cu ea, poate a omorât-o, poate a luat-o să nu mai știm de ea. Plâng copiii acasă, are copii, are familie, copiii sunt acum în grija nevestei lui Leo de la Strehaia. Stă cu nepoții acasă acum. Cumnata mea are grijă de ei, cumnata mea, Anca de la Strehaia. A luat-o verișorul meu să o ducă la prostituție, a drogat-o”, a declarat sora afaceristului, pentru Spynews.ro.

Familia lui Leo a depus plângere la poliție

Rudele lui Leo de la Strehaia au încercat să ia toate măsurile legale pentru a o găsi pe tânără, așa că au făcut chiar și plângere la poliție, în speranța că vor da de urma acesteia.

De asemenea, sora lui Leo a mai explicat că a încercat să ia legătura cu tânăra, însă fără rezultat. Aceasta a încercat să-l contacteze și pe cel ce ar fi răspunzător de întreaga situație, respectiv verișorul Luminei, însă nici acesta nu a răspuns.

”Nu putem să luăm legătura cu el, nu răspunde la telefoane, nu se mai asociază cu nimeni. Nici ea, nici el. Au dispărut. Am fost la poliție, am făcut plângere, tot. Să ne ajute lumea, poate o vede pe undeva”, a adăugat femeia.