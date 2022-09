”De azi nu mai trecem peste suflețelul meu”. Delia, anunț neașteptat în fața fanilor. Ce schimbare radicală face artista în viața sa

In articol:

Delia Matache este una dintre cele mai ascultate și apreciate artistei de la noi. Pe lângă muzica pe care o face și care o plimbă prin toate colțurile țării, căci sunt mulți care vor să o asculte live, artista își umple cariera și cu aparițiile TV pe care le face.

Vedeta este jurată în cadrul e două emisiuni, fapt ce i-a adus o mulțime de fani, pe lângă cei care îi apreciază muzica.

Astfel, numărul celor care și-ar dori să o vadă măcar o dată față în față, ori a celor care-și doresc o fotografie sau un autograf cu ea este din ce în ce mai mare.

Însă, deși este în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă, Delia spune că nici până acum nu s-a obișnuit cu statul de persoană publică. Tocmai de aceea, când nu e pe scenă sau la TV, nu îi place să se comporte ca o vedetă, deci, nici nu îi place să ofere o mare atenție admiratorilor.

Ea spune că respectul față de ei există, doar că are nevoie și ea la rândul ei de o viață liniștită, departe de ochii curioșilor, dorință pe care până acum nu a putut-o verbaliza

în fața acestora.

Doar că de data aceasta, sătulă de obligațiile unei vieți publice, Delia a luat atitudine chiar în fața unui om care îi ascultă muzica.

Ea spune că este pentru prima dată când își ascultă mintea și sufletul și acționează în consecință, dându-și astfel seama că menirea sa nu este să fie pe placul și la ordinul tuturor.

Concret, pe Instagram, Delia Matache susține că societatea românească trebuie să învețe să spună și să accepte un refuz, fără vreo supărare ori fără ca

cel de la celălalt capăt să se simtă lezat în vreun fel.

În cazul ei, fiind prima dată când are puterea sa spună ”nu”, momentul a venit în timp ce un fan și-a dorit să aibă ca amintire o fotografie cu ea.

Simțindu-se ușurată că a putut acționa în consecință cu ceea ce simte, celebra artistă a ținut să îndemne pe toată lumea să îi urmeze exemplu. Ba chiar, mai notează ea, acesta este doar începutul, căci de acum încolo cuvântul ”nu” chiar va fi ”nu” pentru ea, indiferent de consecințe.

”Ieri am zis primul nu... la ”hei, vreau să facem o poză”. Am reușit! Hai doamne ajută! A fost ciudat pentru că oamenii nu știu să primească ”nu”. Învățăm! Am o problemă mare cu acest ”nu” pe care nu pot să-l scot pe gură. Stau ca bleaga, având senzația că ăsta e scopul existenței mele. Să mulțumesc eu tot ce respiră. De azi nu mai trecem peste suflețelul meu. Nu vrea el, nu facem. Nu e nu!”, a scris Delia pe pagina sa de Instagram.