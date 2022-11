De când are probleme de sănătate, de fapt, Bianca Rus? Și mama ei știa despre stările de rău: "Fetele subțiri, cu foame se întrețin" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus este una dintre cele mai longevive dive din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus mult timp, însă acum se bucură de o siluetă perfectă, trasă prin inel. Muzica este ceea ce iubește cel mai mult și continuă să aibă diverse proiecte.

Biancăi Rus i s-a făcut rău și în Grecia

Bia Rus nu este la primul episod de stare de rău. Ieri a avut nevoie de îngrijirile medicilor la spital, însă încă din vacanța din Grecia avea probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp, într-un interviu cu WOWbiz, a povestit o experiență neplăcută, în care, din cauză că n a mâncat, i s-a făcut foarte rău.

"M-am simțit foarte bine în Grecia, am vizitat Paralia, a fost frumos, am făcut poze, am avut probleme cu mâncatul, nu prea am mâncat, am slăbit, m-am îmbolnăvit, mi-am cumpărat o blăniță, pe care o să o port toată iarna. Am fost fascinată de priveliștea de acolo, dar dacă ar fi să mă mai duc încă o dată la greci, nu știu dacă m-aș duce, pentru că este foarte lung drumul până acolo. Am fost cu mașina, e un drum atât de greu, atât de plictisitor. În Grecia, eram cu mama în cameră și i-am spus că mi-e rău și mi-a zis că normal dacă fac figuri la mâncare. I-am zis că mi-e foarte rău. Până la urmă a înțeles. Dar ce să ne facem? Toate erau închise. Am răscolit hotelul de sus în jos, să găsesc un medicament. Am crezut că mor. Erau toate bunătățile pe masă, dar nu puteam să mănânc. Fetele subțiri, cu foame se întrețin. Ăsta e sloganul meu.", ne-a declarat Bia Rus.

Bianca Rus are probleme de sănătate

Pentru ca imaginea sa să fie una de milioane, diva face și sacrificii pe măsură, iar unele dintre ele și-au pus amprenta asupra sănătății sale. Astfel că acum, vedeta a ajuns de urgență la spital. Cântăreața a leșinat în propria locuință, având ulterior nevoie de îngrijiri de specialitate din partea medicilor. Bianca Rus spune că totul a pornit de la o perfuzie pe care și-a administrat-o acasă, deși în timpul acestui tratament ar fi trebuit să fie supravegheată de un doctor, fapt ce, în cazul ei, a fost respectat.

"Am avut o problemă pentru că am făcut o perfuzie la domiciliu cu fier, ceea ce se face doar în spital, sub îngrijirea medicului. A venit salvarea, am leșinat, au fost niște incidente prin care am trecut cu brio. Evident, următoarea zi am fost la spital, unde medicii au avut grijă de mine și a fost totul bine. De mai mult timp fac un tratament cu fier, pentru că am o carență de fier, o anemie foarte mare și sunt nevoită să fac această perfuzii. Dar acum, din șase în șase luni mă voi prezenta la spital, unde vor avea grijă de sănătatea mea", a spus Bia Rus, pentru un post TV.

