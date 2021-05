De ce a fost Raed Arafat dat afară din Cluj când era student? Când au auzit ce vrea să facă tânărul din Palestina, l-au trimis la Târgu Mureș!

In articol:

Raed Arafat, seretarul de stat care are ca principala grijă ”sănătatea publică”, nu a fost deloc un student comod. El a avut parte de conflicte cu profesorii și chiar a fost exmatriculat din facultatea de medicină.

Raed Arafat, ”expulzat” pentru că a vrut să înființeze o unitate de urgență privată la Cluj

Raed Arafat a venit din Palestina pentru a studia medicina la Cluj, însă aici nu a avut parte de o experiență tocmai plăcută. Din contră, el a ajuns să fie dat afară pentru o inițiativă de neconceput pentru acele vremuri: a vrut să înfiineze primul echipaj de terapie intensivă mobilă privată din România.

Citeste si: Vlad Voiculescu, cuvinte grele la adresa premierului, după ce a fost demis împreună cu Andreea Moldovan: „A fost echivalentul ceva mai cizelat la acel 'Fă, nenorocito!'"

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

”Din punct de vedere profesional, era le fel de nebun ca și astăzi... La un moment dat, Domnul Raed a fost dat afară din Cluj pentru comportament nepotrivit și a ajuns în Târgu Mureș. Comportamentul era încercarea de a înființa primul echipaj de terapie intensivă mobilă acolo”, a povestit fostul lui coleg de facultate, medicul Wargha Enayati, fondator al rețelei de sănătate Regina Maria, la Europa FM.

Arafat nu a renunțat însă la visul său: încă pe vremea când era student, și-a vândut mașina și cu banii luați pe ea și-a luat alta mai ieftină, iar din ce i-a rămas a achiziționat aparatură medicală. Așa a început Arafat intervențiile de urgență : cu mașina proprie.

Citeste si: Scandalurile din mandatul lui Vlad Voiculescu care au dus la demiterea sa din fruntea Ministerului Sănătății

I s-a propus să dea șpagă pentru a lua un examen

Arafat a povestit la Europa FM că a trebuit să repete un an de facultate din cauza unui profesor cu care a intrat în conflict. El a mărturisit că inițial a picat examenul la morfopatologie, în anul în care tatăl lui a murit, pentru că profesorul își obliga studenții să învețe cuvânt-cu-cuvânt din cursul lui. Ulterior, cineva i-a propus să aranjeze re-examinarea cu acel profesor, lucru pe care l-a refuzat.

”Am fost picat mai ales că am refuzat să fac un gest care mi s-a propus de cineva ca să trec. Eu am zis că așa ceva nu fac și am picat anul. Reacția lui a fost să-l sune. Profesorul respectiv era mare în partid și l-a făcut praf. N-ai înțeles, n-ai văzut ce note are, ce face? Cum ai putut să faci așa ceva? I-am cerut să mă accepte la re re-examinare și a refuzat. Anul respectiv a însemnat mult căci mi s-au recunoscut notele. Un singur profesor nu mi-a recunoscut. Atunci eu am petrecut 90 la sută din timp la Clinica de chirurgie cu profesorul Kaufman. A fost o pregătire în plus practică. M-am trezit din nou în seria acealui profesor de morfopatologie. Am cerut să fiu mutat și a refuzat. Atunci am mers la decan și am zis: una din două, ori mă mutați ori cer transferul oriunde, dar eu cu acesta nu mai dau examen. În final au acceptat mutarea la celălalt profesor”, a povestit Raed Arafat.