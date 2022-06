De ce a lipsit Viviana Sposub de la „Dimineața cu noi”? Vestea dată de Bursucu: „Este reținută de poliție”

In articol:

De luni până vineri, Viviana Sposub, George Tănase, Bursucu și Patrizia Paglieri fac echipă bună la cârma emisiunii matinale ”Dimineața cu noi”.

Astfel că, telespectatorii Kanal D își încep ziua mereu cu voie bună și informații proaspete venite de la cei patru.

Citeste si: "Ok, te cerți, pleci" George Burcea a recunoscut ce se întâmplă în relația cu Viviana Sposub. Ce a ieșit la iveală?

Viviana Sposub a plecat la Botoșani

Doar că astăzi, 24 iunie, pe micul ecran nu și-a mai făcut apariția și Viviana Sposub. Șatena a lipsit din emisiune, punând pe toată lumea pe jar.

Citeste si: Ce se mănâncă de Sânziene, sărbătoarea denumită şi Drăgaica- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Situția fiind cu atât mai debusolantă cu cât Bursucu a avut grijă să glumească pe seama lipsei colegei sale de platou.

”Am dat titlu de ziar: Kanal D a dat-o afară pe Viviana? Oare există un conflict între Viviana, George și Bursucu? Wow! După care a venit Bursucu și v-a zis că Viviana e reținută de poliție. Ce s-a întâmplat? Unde se află Viviana?”, a spus, amuzat, Bursucu.

Pasându-i ulterior dreptul la replică celei în cauză. Viviana a intrat în direct și a lămurit situația, bineînțeles, începând tot cu o glumă.

Vedeta a mărturisit că a ajuns într-un loc mai „de groază” decât sediul Poliției, la fostul ei liceu, un amalgam de amintiri inundându-i mintea și sufletul.

Iar apoi, după ce glumele au ajuns la final, Viviana Sposub a mărturisit care a fost motivul real pentru care nu a putut fi vineri prezentă în emisiune.

Vedeta a fost nevoită să se întoarcă în orașul natal pentru a-și reface cartea de identitate. Deși locuiește de ani buni în București, șatena spune că nu se poate desprinde de locul în care s-a născut și unde se află toată familia sa, chiar dacă asta înseamnă multe drumuri lungi și obositoare prin țară.

Cu toate astea, vizita în Botoșani i-a adus și multă bucurie, revăzându-se cu oameni dragi sufletului ei, dar și cu admiratori de-ai locului.

Citeste si: „O să anunț!” Viviana Sposub, adevărul despre sarcină! Așteaptă sau nu un copil cu George Burcea?

”M-au descătușat (n.r. oamenii legii). Am ajuns la fosta Poliție. Știți unde sunt? Sunt la liceul meu. Mă simt ca în vacanță. M-au oprit foști colegi, rude, oameni, m-am bucurat să îi revăd. Nu am mai fost în Botoșani de un an. Adevărul e că de dimineață am tot umblat, am treabă cu actele, se face o schimbare la față, îmi refac buletinul. Am vrut neapărat să am buletinul pe Botoșani, aici e toată familia mea și nici nu a vrut nimeni să mă ia în spațiu. Eu am aruncat o vorbă, dar voi nu m-ați luat în serios. Imediat fac poza, mi-am luat bilet, sunt prima, urați-mi să-mi iasă poza bine”, a spus Viviana Sposub la ”Dimineața cu noi”.