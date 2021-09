De ce a murit Patrick Swayze. Celebrul dansator din „Dirty Dancing” a părăsit scena vieții în urmă cu 12 ani

In articol:

Patrick Swayze a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, cunoscând celebritatea în 1987, când a interpretat rolul unui profesor de dans în „Dirty Dancing”. Actorul american a murit pe 14 septembrie 2009, la vârsta de 57 de ani.

De ce a murit Patrick Swayze, celebrul actor din „Dirty Dancing”

Patrick Swayze s-a născut pe 18 august 1952, în Houston, și a fost unul dintre cei mai versatili actori de la Hollywood. Actorul a urmat cursurile liceului Waltrip din Houston şi ale Colegiului San Jacinto din Pasadena, Texas, iar cu ajutorul mamei sale, care deținea o școală de dans, a cunoscut pasiunea pentru dans, primind primele lecții de la aceasta.

Citeste si: A fost memorabil in "Dirty Dancing", insa nu l-ai vazut niciodata dansand asa cu sotia lui, e pura MAGIE!

Ulterior, pentru a-și perfecționa talentul, a urmat o serie de cursuri la instituţii de dans la New York. A cunoscut succesul ca dansator în două trupe, „Harkness Ballet” şi „Joffrey Ballet” şi a fost ales dansator principal al Companiei „Eliot Feld”, dar din cauza unor probleme la genunchi a fost nevoit să renunțe la visul lui și s-a orientat către carieră de actor.

Patrick Swayze a debutat pe Broadway în comedia muzicală „Grease”, iar în 1979, a primit rolul în filmul „Skatetown, SUA”. După această interpretare au urmat numeroase roluri în filmele și serialele, precum „MASH”, „Return of the Rebels”, „The Outsiders”, „Red Dawn” și „Youngblood”.

Patrick Swayze în „Dirty Dancing”[Sursa foto: imdb.com]

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

În 1987, actorul american a primit rolul unui profesor de dans în cel mai important film din cariera sa „Dirty Dancing”, alături de actriţa Jennifer Grey. Pelicula a devenit un adevărat fenomen în anii '80, a intrat rapid în box office şi a avut încasări de milioane de dolari, iar în următorul an, a primit trei nominalizări la premiile Globul de Aur la categoriile de cea mai bună peliculă, cea mai bună performanţă realizată de o actriţă şi cea mai bună performanţă realizată de un actor, premiul Globul de Aur pentru cel mai original cântec şi Premiul Oscar pentru cea

mai bună muzică şi cel mai original cântec.

După succesul cunoscut de actor a urmat o perioadă în care a cunoscut câteva eşecuri în carieră, la care s-a adăugat și perioadă în care s-a confruntat cu dependenţa de alcool. În 1990, a jucat alături de acriţele Demi Moore şi Whoopi Goldberg în pelicula „Ghost”, o dramă romantică, care a primit trei nominalizări în anul 1991 la premiile Globul de Aur la categoriile de cea mai bună peliculă, cea mai bună performanţă realizată de o actriţă, cea mai bună performanţă realizată de un actor și cea mai bună performanţă a unei actriţe în rol

secundar.

Citeste si: Peaky Blinders, sezonul 6. Când apare următorul sezon al serialului difuzat de Netflix

În același an, a jucat cu Keanu Reeves în filmul „Point Break”, urmat de „City of Joy” în 1992. În 1991, a fost ales „cel mai sexy bărbat în viaţă” de revista „People”, și a interpretat baladă „She's Like the Wind” scrisă împreună cu Stacy Widelitz.

Patrick Swayze în „Ghost”[Sursa foto: imdb.com]

În martie anului 2008, Patrick Swayze a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la pancreas, în stadiu avansat. Deși medicii i-au recomandat un tratament, actorul a refuzat să-și petreacă ultimele zile în spital și a decis să facă ceea ce-i făcea plăcere, actoria, și de a-și petrece timpul alături de familie. Din păcate, la numai un an şi jumătate de la diagnosticul primit, pe 14 septembrie 2009, actorul american a pierdut lupta cu boala, la vârsta de 57 de ani.

Patrick Swayze, bărbatul unei singure femei

Patrick Swayze a fost adorat de sute de femei din toată lumea, însă actorul a avut ochi doar pentru soția lui, Lisa Niemi, singura femeie pe care a iubit-o cu adevarat și căreia i-a rămas fidel până când moartea i-a despărțit.

Patrick Swayze și Lisa Niemi s-au cunoscut in 1972, cand actorul avea 19 ani, iar ea doar 14, atunci când aceasta participa la cursurile de dans ale mamei lui. În 1975, s-au căsătorit, iar timp de 39 de ani au trăit sentimentele puternice de iubire care i-au adus împreună.

Citeste si: Când apare un nou sezon din serialul Umbre? Fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea sezonului 4

După ce actorul a fost diagnosticat cu crunta boala de cancer, Lisa Niemi s-a dedicat trup și suflet, conducându-l mereu la spital, pentru tratament. Cu doar câteva luni înainte să moară, actorul a trecut bunurile pe numele soției sale, și i-a spus cât de recunoscator îi este pentru că i-a stat o viața alături: "Te voi iubi mereu și nu îmi pot imagina cum ar fi fost viața mea fără tine".