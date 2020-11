De ce a rămas Daria Radionova în România după ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost arestat

Daria Radionova [Sursa foto: Facebook]

Deşi era stabilită de mulţi ani la Londra, unde avea diferite afaceri, Daria Radionova a decis să nu mai părăsească Bucureştiul de când iubitul ei a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane. Daria şi-a închis magazinul cu haine, dar și salonul de înfrumusețare pe care le are în Londra.



Daria Radionova

Sexy afacerista din Republica Moldova are un magazin cu haine, dar şi un salon de înfrumuţesare în capitala Angliei, dar cum în Marea Britanie s-a impus carantină generală, Daria Radionova a decis să închidă afacerile. Frumoasa de peste Prut a venit în România ca să petreacă clipe de neuitat alături de iubitul ei, dar se pare că aceasta a rămas singură în vila afaceristului, după ce acesta a fost arestat, iar acum se ocupă de afacerile bărbatului.

Daria Radionova, susţinută de părinți să își deschidă afacerile din Londra

Daria Radionova a povestit pe contul ei de Instagram că părinţii au fost cei care au ajutat-o să îşi deschidă afacererile, nu un "sugar daddy", cum ar spune gurile rele.

“Două dintre creațiile mele. Nu-mi vine să cred cât de repede zboară timpul. Au trecut peste 5 ani de când am deschis @drjackets (parcă ieri) și aproape un an de când am deschis @royaledollsbeauty. Incredibil…Îmi amintesc cum a început totul, cu un vis. Ce aș face fără părinții mei care m-au ajutat foarte mult și au fost mereu acolo pentru mine și au crezut în mine. Uneori este foarte supărător să citești în mesajele private despre «sugar daddy» și alte lucruri urâte… unii oameni vin cu presupuneri prea negative. De ce totuși? Nu toată lumea este la fel și dacă o femeie se descurcă bine nu înseamnă că trebuie să fie un bărbat în spatele ei. Și dacă aveți păreri negative și stupide despre ceilalți, mai bine păstrați-le pentru voi, pentru nici nu vă puteți imagina cât de mult au muncit pentru asta. #Knightsbridge #Jachete #Royaledollsbeauty”, este mesajul transmis la începutul acestei luni de Daria Radionova pe contul ei de Instagram.

