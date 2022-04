De ce a ținut Denisa Filcea sarcina ascunsă? Soția lui Flick a dat cărțile pe față: „Nu este despre voi”

In articol:

Flick și Denisa Filcea sunt în culmea fericirii! Cei doi soți au anunțat duminică seara că vor deveni părinți pentru prima dată, însă foarte mulți dintre fanii celor doi au fost extrem de curioși să afle care este, de fapt, motivul pentru care viitorii părinți au ținut ascunsă fericita veste până în

acest moment.

Astfel, la puțin timp după cei doi parteneri au făcut marele anunț, Denisa Filcea a postat un filmuleț pe canalul său de YouTube, acolo unde explica motivele exacte pentru care ea și partenerul său au decis să păstreze o perioadă doar pentru ei faptul că vor deveni părinți.

Denisa Filcea: „Nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva”

Soția lui Flick și-a început discursul din mediul online cu faptul că nu a ținut ascunsă sarcina, însă nu a simțit nevoia să împărtășească cu alte persoane acest lucru care este intim pentru cuplul lor, ambii parteneri dorindu-și să se bucure o perioadă singuri de această fericită veste.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, darpur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni.(...) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă. ”, a mărturisit Denisa Filcea.

Cu toate acestea, deși existau mulți fani care și-ar fi dorit să se bucure cu viitorii părinți încă de la începutul sarcinii șatenei, tânăra și-a cerut scuze față de persoanele care consideră că trebuiau să afle înainte, însă a precizat că acest lucru nu este despre ei, ci despre ea și partenerul său, Flick.

„Îmi cer scuze persoanelor care consideră că meritau să știe înainte sau să afle în alt mod, însă, după cum spuneam, nu este despre voi, iar experiența de viață pe care am avut-o până acum m-a învățat că dacă nu vrei ca cineva să știe un lucru, atunci nu trebuie să știe nimeni.(...) Fericirea adevărată trebuie mai întâi trăită și apoi împărtășită și cu ceilalți ”, a adăugat soția lui Flick.

Cei doi soți au anunțat printr-un videoclip că vor fi părinți

Viitorii părinți au făcut anunțul pe internet, printr-un videoclip special, emoționant, realizat pentru această fericită veste. Concret, Denisa și Flick s-au filmat într-un deșert, ambii fiind îmbrăcați în alb. Pentru filmuleț, Denisa Filcea a ales să îmbrace o salopetă albă, mulată, care îi scoate perfect în evidență burtica de gravidă.

De asemenea, Flick a făcut câteva versuri, în care a surprins exact sentimentele și emoțiile ce i-au învăluit pe cei doi viitori părinți în aceste momente.

„Undeva, în deșerturi, departe

E doar fericirea și noi.

Mai frumos de atât nu se poate:

În curând nu mai suntem doar doi”, a scris Flick în descrierea postării.

Flick și Denisa Filcea [Sursa foto: Instagram]