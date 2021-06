De ce boală suferă Izabela de la Mireasa de fapt. Primele declarații ale Izei după ce a ajuns pe mâna medicilor

Ea este Izabela de la Mireasa [Sursa foto: Captură YouTube] 15:23, iun 11, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Concurenții și telespectatorii se întreabă de ce boală suferă Izabela de la Mireasa, după ce a ajuns la spital. În ediția Mireasa de astăzi, Iza a declarat că medicii i-au spus că are meningiom (tumoră cerebrală).

Speriată de ce a pățit fiica sa în emisiune, mama Izei i-a cerut să plece acasă.

"Am făcut exces de nervi, de ciocolată. Știu că ești supărată. Nu vreau să merg acasă. Nu-l las singur aici. Am vorbit aici și o să merg aici să fac controalele de care am nevoie. Nu am de gând să plătesc despăgubiri că am plecat de nebună.", i-a spus Iza mamei sale.

De ce boală suferă Izabela de la Mireasa

Izabela a suferit două crize în timpul emisiunii. A fost nevoie de intervenția medicilor, care au transportat-o la spital. Situația din casă a devenit agitată, iar colegele ei s-au speriat. Mama Izabelei a declarat că nu este la prima criză de acest fel.

Ea a făcut o criză în direct și a ajuns la spital[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Doliu la Mireasa! Simona Gheorghe a făcut anunțul în direct, cu lacrimi în ochi: "Suntem cu sufletul alături de tine!"

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

O concurentă a spus că cele două crize pe care le-a făcut Izabela duc cu gândul că ea ar suferi de epilepsie.

„E foarte trist ce se întâmplă, dar mai trist din punctul meu de vedere este că știind, bănuiesc că mama ei, familia ei, știau lucrul acesta, de crizele acestea și astăzi s-a aflat exact ce vorbeam noi data trecută că are epilepsie, așa a spus doamna doctor că din punctul meu de vedere nu înțeleg de ce vrea să mai rămână acolo.',

a spus o concurentă de la Mireasa.

Izabelei de la Mireasa i s-a făcut rău[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Andreea de la Mireasa sezon 2 ar fi fost abuzată de Alexandru! A băgat divorț și face acuzații grave: „Mă bătea cu pumnii în cap până la leșin. Duminică m-a bătut ultima dată”

În emisiunea "Mireasa, urzeala soacrelor", prezentatoarea Gabriela Cristea a calmat spiritele și a vorbit de fapt despre boala de care ar suferi Izabela.

„Stați puțin. Stați să ne înțelegem asupta unui aspect. Unu la mână, oamenii care suferă de orice boală nu înseamnă că trebuie să fie marginalizați, iar faptul că Izabela suferă de o anumită boală, nu știm dacă este epilepsie, eu nu m-aș hazarda, mai ales că mama ei înțeleg că a fost la o grămadă de medici care i-au infirmat până la momentul acesta, acest diagnostic, cel puțin așa ne-a spus nouă.", a spus Gabriela Cristea.

Citeste si: Program TV Mireasa: Urzeala Soacrelor. În ce zile se va difuza emisunea prezentată de Gabriela Cristea

Cine este Izabela Badaric, de la Mireasa

Izabela este detectiv particular și s-a înscris la Mireasa pentru că își dorește să cunoască un bărbat care să o facă să se simtă ca acasă. Ea a fost înscrisă la emisiune de cumnata ei și inițial a crezut că a fost vorba despre o glumă.

„Am 26 de ani, din Bacău și sunt detectiv particular. Mi-am ales meseria asta dintr-o coincidență, într-un moment greu din viața mea, dar mi-a plăcut. Mă consider o femeie de casă, la locul ei, știu să gătesc.Vreau lângă mine un bărbat care să mă facă să mă simt acasă, să mă susțină. La emisiune m-a înscris cumnata mea, am crezut că e o glumă, dar am fost sunată și am venit. Mă bucur că am acceptat.”, a spus Izabela Badaric de la Mireasa sezon 3.