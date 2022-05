„De ce dramatizați așa?” Denisa Filcea, reacție vehementă la adresa celor care-i vorbesc de rău sarcina. Ce le-a transmis soția lui Flick

In articol:

La începutul lunii trecute, Denisa și Flick le dădeau fanilor cea mai mare veste. Atunci, cei doi soți anunțau faptul că urmează să devină părinți pentru prima oară.

Din acel moment, viața lor plină de romantism și iubire a devenit și mai siropoasă, trăind acum emoții de pe care nu le pot descrie în cuvinte.

Denisa Filcea: ”Încerc să înțeleg de ce oamenii descurajează alți oameni pentru simplu fapt că lor nu le iese ceva”

Însă, pe cât de fericiți și entuziasmați sunt ei, pe atât de opus trăiesc momentul fanii lor. Cei care îi urmăresc pe rețelele de socializare nu privesc situația cu atâta optimism, motiv pentru care țin să îi ”avertizeze” zilnic.

Fapt pentru care, sătulă să fie ”bombardată” de mesaje pline de negativism, viitoarea mămică a reacționat dur acum.

Denisa Filcea s-a arătat vizibil deranjată de toată energia negativă pe care o primește de la cei din online, dorind să sublinieze că, indiferent de ce i se spune, ea continuă să fie o graviduță optimistă, care vede numai partea plină a paharului.

Chiar și în caz contrar, dacă se vor adeveri cele spuse de mămicile din comunitatea ei, soția fostului prezentator se declară pregătită pentru a face față oricărei situații, fiind conștientă că rolul de părinte este și frumos, dar și greu pentru a crește

un copil așa cum trebuie.

”Încă încerc să înțeleg de ce oamenii descurajează alți oameni pentru simplu fapt că lor nu le iese ceva așa cum ei vor. De când am anunțat că sunt însărcinată și am anunțat faptul că pentru mine sarcina nu este o dramă, din contră, este un moment foarte frumos, nu am absolut nimic de rău de spus sau descurajator despre această perioadă, tot timpul se găsește cineva care să spună: Lasă că vezi tu după ce naști, nu stau lucrurile chiar așa, o să vezi tu că nu o să mai poți să faci aia, aia și viața ta se schimbă etc. De ce dramatizați unii așa? Sunt oameni, cum sunt și eu, care încearcă întotdeauna să vadă partea bună a lucrurilor. Sunt pregătită pentru orice, dar și dacă, să zic că va fi extraordinar de greu, de ce doar vreți să descurajați oamenii?”, a spus Denisa Filcea, pe contul personal de Instagram.