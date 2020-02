Cartofii dulci sunt legume cu rădăcină de amidon care sunt bogate în fibre, vitamine și minerale. De asemenea, au un conținut ridicat de antioxidanți care îți protejează corpul de deteriorarea radicalilor liberi și de boli cronice.

Beneficiile cartofilor dulci

Cartofii dulci pot oferi numeroase beneficii pentru sănătate. Iată câteva dintre ele:

- Bogați în beta-caroten

Beta-carotenul este un important antioxidant, pe care corpul îl procesează pentru a-l transforma în vitamina A. Deoarece vitamina A joacă un rol important în funcționarea organismului, lipsa acestui nutrient esențial din dietă poate deveni o problemă majoră de sănătate. Din fericire, cartofii dulci sunt o sursă excelentă de beta-caroten foarte absorbabil.

Intensitatea culorii galbene sau portocalii a cartofului dulce este direct proporțională cu cantitatea de beta-caroten pe care o conține.

- Reglează glicemia și previn diabetul

Dezechilibrul nivelului de zahăr din sânge și secreția de insulină sunt principalele caracteristici ale diabetului de tip 2.

Cartoful dulce poate nu numai să scadă glicemia și nivelul de colesterol LDL (rău), dar și să crească sensibilitatea la insulină.

Cu toate acestea, datele actuale nu justifică utilizarea exclusivă a cartofilor dulci în tratamentul diabetului de tip 2. Sunt necesare cercetări și teste clinice suplimentare.

- Reduc riscul apariției cancerului

Studiile indică faptul că antioxidanții puternici ai cartofilor dulci pot reduce riscul de cancer. Însă este bine de ştiut că cea mai mare activitate antioxidantă o au cartofii violeţi.

- Mențin sănătatea inimii

Cartofii dulci conțin o cantitate mare de vitamina B6, care contribuie la întărirea arterelor și a vaselor de sânge.

- Îmbunătățesc digestia

Conținutul de fibre din cartofii dulci poate ajuta la prevenirea constipației și la promovarea regularității scaunelor, pentru un tract digestiv sănătos.

Și beneficiile nu se opresc aici: cartofii dulci întăresc imunitatea, protejează sănătatea ochilor, reduc inflamațiile, sunt o sursă excelentă de mangan etc, scrie sodelicious.ro.

Cartofii dulci sunt bogati in antioxidanti, care actioneaza in organism prin prevenirea problemelor inflamatorii, cum ar fi astmul, artrita, guta si multe alte conditii.

- Sunt o sursa excelenta de carbohidrati pentru cei care au probleme cu nivelul zaharului din sange. Pot ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange si pot astfel preveni conditii precum rezistenta la insulina.

- Cartofii dulci sunt sanatosi pentru tractul digestiv. Fiind bogati in fibre digestive, mai ales cand sunt consumati cu coaja, ajuta la ameliorarea constipatiei si pot preveni aparitia cancerului de colon.

- Sunt indicati pentru femeile gravide sau pentru cele care doresc sa ramana insarcinate, deoarece acestia sunt bogati in acid folic, esential pentru dezvoltarea celulelor si tesuturilor sanatoase ale fatului.

- Aceasta leguma este bagata in vitamine si alti nutrienti importanti si poate stimula imunitatea sprijinind nevoile organismului.

- Cartofii dulci sunt indicati pentru prevenirea bolilor de inima. Cu continut ridicat de potasiu, cartofii dulci ajuta la prevenirea declansarii atacului de cord sau a accidentului vascular cerebral. Potasiul ajuta la mentinerea echilibrului electrolitic si a lichidului din organism, aspecte importante pentru stabilizarea tensiunii arteriale si a regalarii functiei cardiace.

- Aceasta leguma este benefica pentru atenuarea crampelor musculare. Deficientele de potasiu pot cauza crampe musculare, precum si leziuni ale muschilor. Prin adaugarea de cartofi dulci in dieta dvs. zilnica (impreuna cu exercitii fizice corespunzatoare), va puteti astepta la un impuls de energie si mai putine leziuni sau crampe musculare.

- Cartoful dulce este indicat in tratarea simptomelor legate de stres. Organismul tinde sa foloseasca foarte mult potasiu si alte minerale importante atunci cand se afla sub stres. Cartofii dulci aprovizioneaza organismul cu minerale importante pentru a va mentine in echilibru in timpul perioadelor de stres.

- Cartofii dulci se afla pe primul loc intr-un clasament nutritional al legumelor, deoarece sunt o sursa importanta de fibre, zaharuri naturale, carbohidrati complecsi, proteine, carotenoizi, vitamina C, fier si calciu.

Ce trebuie să știi despre cartofii dulci

Aroma cartofilor poate fi modificata daca sunt pastrati in frigider. Ar trebui sa fie buni pentru consum daca sunt pastrati intr-un loc racoros, intunecat si bine ventilat. Daca temperatura spatiului de depozitare este prea mare (peste 15 grade C) vor germina mai devreme sau vor capata o textura lemnoasa.

Odata fierti, cartofii dulci pot fi pastrati pana la o saptamana in frigider. La fel ca orice alti cartofi, cartofii dulci sunt consumati intodeauna gatiti, dar gustul lor dulce ii face mai apreciati. Pot fi folositi intr-o mare varietate de preparate culinare si sunt gustosi daca sunt asezonati cu oregano, scortisoara, miere, tei, ghimbir, nucsoara si nuca de cocos.

Când nu e bine să mănânci cartofi dulci

Cartofii dulci sunt, în general, bine tolerați de majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, sunt considerați destul de bogați în substanțe numite oxalați, care pot crește riscul dezvoltării de pietre la rinichi. Mânâncă-i cu moderație și dacă ai probleme cu vezica biliară.

Rețete simple cu cartofi dulci

Îți propunem câteva rețete simple și gustoase pe care le poți pregăti folosind cartoful dulce.





Friptura chimichurri cu cartofi dulci si inele de ceapa

Ingrediente

4 cartofi dulci mici, taiati in bucati

2 linguri ulei de masline

2 linguri de oregano uscat

1 ceapa mare, taiata inele

2 linguri de malai

1 legatura mica de patrunjel, taiata

Sucul si coaja de la o lamaie

1 catel mare de usturoi, zdrobit

2 linguri de otet de vin alb

500g de fripturi de vita

Mod de preparare

Incalzeste cuptorul la 200 de grade/gaz 6. Amesteca cartofii dulci cu doua linguri de ulei, jumatate de oregano, sare si piper si aranjeaza-i intr-un singur strat intr-o tava de copt.

Pune o lingurita de ulei intr-o punga pentru alimente, alaturi de sare si piper, adauga ceapa si amesteca bine. Adauga malaiul si amesteca din nou. Aranjeaza pe o alta tava si gateste alaturi de cartofi timp de 35 de minute, intorcand la jumatate.

Amesteca uleiul ramas, paturnjelul, sucul si zeama de lamaie, usturoiul otetul si oregano cu sare si piper si pune jumatate de cantitate pe fripturi. Gateste in tigaie timp de 30 de secunde pe fiecare parte si serveste cu cartofi, inele de ceapa si dressingul ramas.

Cartofi dulci caramelizati si kale prajite cu orez salbatic

Ingrediente:

100 g de orez salbatic si supa de pui strecurata pentru fierberea acestuia

15 g de unt

150 g de cartofi dulci taiati cubulete

10 g de zahar brun

500 g de kale taiate marunt

35 g de seminte de dovleac decojite, prajite si sarate

Pentru Vinegreta:

30 ml de ulei de masline

30 ml de otet balsamic

15 ml de sirop de artar

5 g de mustar Dijon

2 catei de usturoi maruntiti

Sare si piper

Mod de preparare:

Fierbe orezul conform instructiunilor de pe pachet in supa de pui.

Pune ingredientele pentru vinegreta intr-un borcan, pune capacul si apoi agita bine ca ingredientele sa se amestece.

Pune apa la fiert intr-un wok sau o tigaie mare. Adauga sare si kalele taiate si fierbe-le timp de 4-5 minute. Scurge kalele de apa si stoarce-le cu mana pentru a elimina excesul.

La un foc mediu, topeste untul in tigaie. Adauga zaharul brun si cartofii dulci, asezoneaza cu sare si amesteca bine timp de 8-10 minute pana cand cartofii sunt caramelizati.

Adauga apoi kalele, orezul fiert si vinegreta in wok sau tigaie si amesteca.

Acest preparat se serveste cu seminte de dovleac deasupra.

Cartofi dulci cu mar si perle crocante de ceapa

Ingrediente:

2 cartofi dulci, curatati si taiati cubulete

ulei de masline

1 mar mare, taiat cubulete

2 cani arpagic curatat

10 frunze de salvie

sare si piper

Mod de preparare:

Incalzeste cuptorul la 200 grade Celsius. Amesteca uleiul de masline, condimentele si cartofii dulci, apoi pune totul la cuptor pentru 5 minute.

Caleste, intr-o tigaie cu 2 linguri de ulei, ceapa si salvia. Adauga ceapa si merele in tava cu cartofi dulci si mai lasa la cuptor pentru 10-15 minute.

Clatite din cartofi dulci fără gluten

Ingrediente (pentru doua portii = 8 clatite mici)

150 g piure de cartofi dulci (preparati si facuti piure)

un ou (batut)

doua albusuri de ou (batute)

scortisoare (o lingurita)

Mod de preparare:

combina ingredientele si amesteca-le

incalzeste o tigaie la foc mediu

pregateste 8 clatite micute

tine-le pe fiecare parte cate doua minute in tigaie

Banana caramelizata cu cartofi dulci si crema de ciocolata!

Ingrediente

2 banane

2 linguri de zahar brun

1 lingurita scortisoara

2 linguri unt de arahide

2 linguri crema de ciocolata

1 cartof dulce mare

2 linguri alune sarate

1 lingurita sare de mare

1 lingura sos de caramel

Mod de preparare

Taie banana in felii si adauga intr-un vas alaturi de zaharul brun si scortisoara. Incalzeste o tigaie pe foc si adauga feliile de banane. Gateste pana cand banana s-a caramelizat.

Taie cartoful pe lungime si pune-l in toaster. Are nevoie de cateva cicluri pentru a se praji.

Pune feliile de cartof pe 4 farfurii si adauga untul de arahide, urmat de crema de ciocolata. Adauga cartoful dulce, presara arunele si sarea de mare. La final, pune caramelul.