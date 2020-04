Persoanele in varsta care locuiesc in camine batrani sunt destul de numeroase. Cea mai mare parte a acestor persoane nu se pot impaca usor cu aceasta idee, de cele mai multe ori avand impresia ca, copiii lor, aleg sa faca acest pas, deoarece au devenit o povara, insa nu este deloc asa.

Cu totii ne dorim ca parintii sau bunicii nostri sa traiasca in pace si liniste pana la sfarsitul vietii, de preferat intr-un loc sigur din mai multe puncte de vedere.

Fara nici o urma de indoiala, propria casa va ramane mereu cel mai linistit loc, insa, in cele mai multe situatii, desi batranii locuiesc in casa atat cu nepotii cat si cu copiii lor, singuratatea poate fii destul de apasatoare in foarte multe momente ale zilei, tinerii fiind plecati adesea la locul de munca, cel putin 8 - 9 ore pe zi. Mai este in plus si situatia in care persoanele in varsta au ramans acasa, nepotii sau copiii fiind plecati la munca in strainatate.

Daca am compara putin situatiile, intr-un camin de batrani, parintii si bunicii nostrii pot sa beneficieze de foarte multe avantaje, intrand practic intr-o comunitate numeroasa, avand posibilitatea de a cunoaste oameni noi, precum si avantajul de a putea beneficia de asistenta non stop, cu ajutorul personalului caminului de batrani, fiind in permantenta asistenti prezenti acolo.

Inca de cand se nasc si pana la ultima suflare, oamenii sunt dependenti de oamnei. In cazul batranilor care sunt dusi sau aleg aceasta varianta pentru a-si petrece batranetea in liniste si siguranta, cu atat mai mult daca copiii sunt plecati departe de casa, nu vor mai fi nevoiti as traiasca singuri, stiind cu totii cat de periculoasa este singuratatea care provoaca extrem de mult stres, adesea chiar si depresie.

Nu este de trecut cu vederea nici ideea ca daca o persoana in varsta este nevoita sa ajunga intr-un camind de bratrani, nu s-ar putea naste si sentimente de abandon, insa acest aspect este foarte discutabil in functie de situatia din fiecare familie. Insa, trecand peste acest aspect, singuratatea este intr-adevar o mare problema si ar trebui sa existe constant un insotitor acasa, care sa poata umple acest gol, lucru care in extrem de multe situatii, este practic imposibil.

Asistenta medicala in caz de nevoie, este disponibila permanent intr-un camin de batrani, 24/7, serviciile de urgenta reprezentand o adevarat prioritate. Astfel, in mod alternativ, persoanele in varsta ar trebui sa aiba pe cineva care sa poata face programari cu medicii si sa mearga cu ei in camera. in caz de urgenta medicala, este bine sa existe o persoana care sa poata avea grija de tot ce inseamna medicamentatie si pana la spitalizare daca este nevoie.

Este de mentionat si faptul ca odata cu inaintarea in varsta, oamenii isi pierd deseori simturi, reflexe. Tocmai din acest motiv, efectuarea activitatilor de zi cu zi poate sa devina o sarcina descurajanta. Intr-un camin de batrani, persoanele in varsta sunt zilnic ajutate pentru astfel de activitati. O alternativa la aceasta este un ingrijitor dedicat, care poate ajuta cu treburile cotidiene din jurul casei, insa, un mediu mult mai sigur este totusi reprezentat de aceste camine.

Siguranta este cu adevarata o problema pentru varstnici. Securitatea constanta intr-un camin pentru batarani, le ofera protectie impotriva persoanelor straine si rau intentionate si ii ajuta sa duca o viata sigura si linistita.

In momentul in care este necesara luarea unei astfel de decizii, trebuie sa stiti ca exista un camin de batrani formand din profesionisti, oameni care stiu foarte bine ce au de facut astfel incat persoanelor in varsta sa nu le lipseasca absolut nimic.

Senior-Center.ro este raspunsul potrivit pentru nevoile tuturor, indiferent de posibilitati sau de nevoi.

Cele mai importante servicii oferite de catre cei de la Senio-Center.ro batranilor nostrii, sunt urmatoarele:

IGIENA PERSONALA

CURATENIE SI MENAJ

KINETOTERAPIE

BUCATARIE PROPRIE

TRANSPORT PACIENTI

BIBLIOTECA

SPALATORIE / CURATATORIE

PISCINA

Senior-Center este un camin de batrani care are loc pentru toate persoanele care nu doresc sa se afle intr-un spital, si pentru care ingrijirea de acasa presupune extrem de multe sacrificii sau responsabilitati. Acest camin de batrani dispune de un personal calificat in geriatrie, din acest personal facand parte atat medici, asistenti medicali, infirmiere, ingrijitoare, menajere, kinetoterapeuti, psihologi, psihiatri, asistenti sociali, cat si ergoterapeuti.

Cei de la Senior-Center.ro ofera aceste servicii la camin ul de batrani, cu scopul de a veni atat in ajutorul pacientilor, persoanelor in varsta, cat si in ajutorul apartinatorilor.

Viata este cu adevarat imprevizibila, in special pentru persoanele in varsta, astfel ca, poate chiar dumneavoastra veti fi pusi intr-o astfel de situatie in care este absolut esential sa ganditi cat mai rational. In general, viata ne surprinde atat cu momente placuta, cat si cu momente mai putin pe placul nostru, iar asa este cu cu batranetea. De la o anumita varsta corpul ne este slabit, adesea chiar si gandirea, ceea ce ne impiedica in a lua cele mai corecte decizii.

In momentul in care ne gandim la un camin de batrani, este bine sa decidem din timp ce dorim sa facem, astfel incat sa evitam orice situatie neplacuta.

Toate detaliile despre acest camin cat si despre pachetele si serviciile oferite, va sunt puse la dispozitie la numai un simplu click distanta, astfel ca sunteti invitati sa il accesati pentru a putea vedea cu exactitate despre ce este vorba, precum si standardele cu adevarat inalte ale oferite de catre echipa Senior-Center.