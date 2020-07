In articol:

Livian a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca de la Puterea dragostei! La două zile de la Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca, câștigătorii marilor premii, s-au împăcat și chiar locuiesc împreună în momentul de față, în apartamentul frumoasei brunete. ”Eu am sentimente pentru ea, dar neoficial, nu suntem împreună încă. Sentimentele noastre sunt mai puternice, este adevărat, dar...”, a comentat Livian, apoi a vorbit și Bianca pe tema aceasta, dar parcă mai concret. ”Locuim împreună, are și multe bagaje la mine. Cred că are vreo șapte perechi de papuci, de adidași...aduși”, a dezvăluit ea pentru WOWbiz.ro

Livian a vrut să-i ceară mâna Biancăi în decembrie

Se pare că revenirea în țară i-a făcut să se gândească mai bine asupra sentimentelor care există încă între ei și să nu lase lucrurile să se termine. Fostul concurent al sezonului 2 a mărturisit în direct că i-a cumpărat inel Biancăi în luna decembrie și a fost pe punctul de a o cere în căsătorie, doar că tensiunile care au apărut ulterior între ei l-a făcut să se răzgândească și să arunce bijuteria în Bosfor.

Livian a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca de la Puterea dragostei! ”M-am gândit la o cerere de căsătorie, dar nu gestul că îi dai un inel sau nu este semnificativ, ci doar i-ai dat inelul. Am vrut să fac chestia asta în decembrie, dar chiar când să o fac, înainte cu câteva zile, o săptămână, nu știu exact când, între Crăciun și Revelion era oare, am avut câteva discuții care m-au afectat, m-a supărat...De la supărarea aia, am și atuncat inelul, pe care il luasem de la Istanbul, și am spus...măi, nu-i să fie. Nu mai știu de ce ne-am certat, dar știu că eram foarte așa...cu orgoliu, cu nervi, nu mai știu, nici nu mai știu motivul”, a declarat Livian, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Cerere în căsătorie pe malul Bosforului

Livian a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca de la Puterea dragostei! Dacă nu s-ar fi supărat atunci, Livian a povestit cum ar fi văzut el întregul moment. ”Aș fi fost spontan. Nu aș face o cerere normală, să mă așez în genunchi, ca toată lumea...Nu, dacă aș fi fost pe Bosfor, nu ști... alunecam de pe pod, mă trăgea un pescar, și trăgea și inelul...bang, se oprește bijuteria în dreptul ei, înțelegeți, numai să nu fie bandit pescarul, să tot tragă și să plece cu inelul în buzunar”, a spus, amuzat, Livian, care a mai specificat faptul că a dorit să facă totul dincolo de camerele de luat vederi. ”Oricum, gestul acesta când am vrut să îl fac a fost în afară, nu în casă. Nu am vrut să cer în emisiune de soțiie, mi-am dorit să o chem în altă parte, nu acolo. Era ceva personal, intim, era pentru ea, nu pentru telespectatori!”, au fost cuvintele lui Livian la WOWbiz.ro