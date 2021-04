De ce nu a citit Jador mesajul primit de la Bogdan Mocanu, în timp ce era la Survivor: „Nu s-a dat la tv! A zis de Alexandra Stan că vrea să o...” EXCLUSIV

In articol:

Astăzi, Jador a fost prezent la Ștafeta Mixtă, unde a vorbit despre întreaga experiență de la Survivor România, ceea ce s-a văzut la televizor și ceea ce doar concurenții știau.

Jador, despre mesajul primit de la Bogdan Mocanu

A vorbit despre relația cu ceilalți concurenți, despre fetele din competiție, însă a mai spus și motivul real pentru care nu a citit mesajul de la Bogdan Mocanu, prietenul lui.

La momentul respectiv, au existat tot felul de ironii în mediul online la adresa cântărețului, legate de faptul că acesta nu știe să citească.

Însă, Jador a dezvăluit în exclusivitate că nu a vrut să citească el acel mesaj pentru că existau mai multe glume între el și Mocanu, de care era extrem de conștient și pe care ar fi vrut să le țină doar pentru el. Se pare că fostul iubit al Andrei Volos a făcut câteva afirmații interesante și despre Alexandra Stan.

Jador și Bogdan Mocanu[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Am terminat o facultate, cum să nu știu să citesc?! Cred că oamenii spuneau în glumă, nu credeau chiar că nu știu să citesc. (…)

Nu am fost emoționat, eu știam că ăla vorbește numai prostii. Eu nu am vrut să citesc ăla la cameră! Nu aveți idee ce mi-a scris acolo. Dacă mi-a trimis poză cu două femei… Eu de când am văzut poza am zis „Pfai, să vezi ce spune acum!”. Eu nu am vrut să citesc mesajul deloc, doar pentru mine. Mi-a zis de Alexandra Stan că e bună, că vrea să o… Nu știu dacă a dat la televizor. A scris numai tâmpenii. Că vrea să „așa” cu Alexandra Stan, că e bună, de gagici mi-a scris.

Nu s-a dat la televizor? A pus două fete cu fundul și el le ținea cu mâna și scris „uite ce ai pierdut în țară” și alte chestii care nu se dau la televizor. Glumele noastre, dar nu se dau la televizor!", a declarat Jador, în exclusivitate pentru WOWbiz.