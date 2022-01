De ce nu a participat Marina Almășan la înmormântarea lui Victor Socaciu. Motivul are legătură cu actuala soție a artistului: "Și eu aș avea acest sentiment de vinovăție față de o familie pe care am spulberat-o cândva"

In articol:

Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani și a lăsat o mare durere în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și i-au iubit muzica.

Marina Almășan, mărturisiri dureroare după moartea lui Victor Socaciu

Chiar dacă nu au încheiat căsnicia într-un mod prea frumos, Marina Almășan a mers la priveghi, iar băiatul pe care îl are cu artistul a stat mereu la căpătâiul tatălui. După ce a observat reacția actualei soții a lui Victor Socaciu, Marina Almășan a decis să nu participe la înmormântare.

Victor Socaciu și fiul său [Sursa foto: Facebook/Marina Almășan]

Cunoscuta prezentatoare tv a decis să iasă public să vorbească despre cel care i-a fost soț vreme de 16 ani. Mai mult, Marina Almășan a simțit nevoia să-și apere fiul, după ce multă lume l-a acuzat că a apărut acum la moartea artistului.

"Sunt multe de spus. Copilul meu a fost mult acuzat, mai ales în aceste zile, că nu și-a văzut tatăl atâta timp și că a apărut acum din neant. Nu aș vrea ca oamenii care l-au prețuit pe Victor Socaciu să rămână cu o impresie indusă de niște persoane rău voitoare și le știu și nu vreau să intru în războaie cu ele.

Încerc să-i fiu aproape fiului meu, care trece prin clipe grele, ele se află la Cornu. A intrat în casa în care a copilărit, a stat la căpătâiul tatălui său, mi-a trimis niște fotografii impresionante de acolo, după care a trebuit să se ducă la hotel. Nu vreau să fac divagații pe această temă. Oamenii care l-au iubit pe Victor Socaciu trebuie să rămână cu amintirea lui frumoasă, care a iubit, care a avut o activitate atât de prolifică, care a lăsat în urmă 3 copii.",a mărturisit Marina Almășan la România TV.

De ce nu a participat Marina Almășan la înmormântarea lui Victor Socaciu

Marina Almășan a explicat de ce nu a mers la înmormântare. Ea a luat decizia de nu fi prezentă pe ultimul drum al lui Victor Socaciu, după ce a observat la priveghi că actuala soție nu a fost deloc încântată de prezența sa.

"Îți mărturisesc că am stat foarte mult timp în cumpănă pentru că sufletul meu e împărțit în două. Jumătate ar fi vrut să fie acolo, pentru că Victor a fost un om pe care l-am iubit foarte mult și trag după mine această neînțelegere a finalului atât de tragic și de neașteptat al căsniciei noastre. Mi-am promis să scriu o carte despre povestea noastră. Cealaltă jumătate mi-a spus că nu este locul meu acolo, pentru că este familia lui actuală, care are dreptul să-și plângă omul. Am observat la priveghi că soția lui actuală în momentul în care am apărut, a dispărut total cât am stat lângă Victor jumătate de oră. O înțeleg, e firesc, și eu aș avea acest sentiment de vinovăție față de o familie pe care am spulberat-o cândva și nu am vrut să-i stric momentul înmormântării văzându-mă acolo. Și cred că e mai bine așa, să fie el alături de femeia lângă care și-a încheiat viața și cei trei copii la căpătâi.", a spus Marina Almășan.

Marina Almășan, acuzații voalate: "Nu a avut parte de grija pe care a meritat-o"

Fără să facă vreo referire la cineva, Marina Almășan consideră că artistul nu a avut parte de grija de care avea nevoie, pentru că altfel ar mai fi trăit.

"Așa a fost să fie, nu avem dreptul să-i judecăm pe alții. Sunt sigură că el ar mai fi putut trăi, numai că din păcate, nu e o acuzație, e părerea mea: nu a avut parte de grija pe care a meritat-o. El era un om suferind și acum 10 ani când s-a despărțit de mine. Era un om de care trebuia să se aibă grijă ca de un ou de aur. L-am văzut chinuit prin turnee, l-am văzut chinuit în pandemie la un festival. Cineva trebuia să-l oprească, nu avea voie să se expună.", a mărturisit Marina Almășan la România TV.

