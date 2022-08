De ce nu e bine să îți pui extensii? Explicația halucinantă oferită de Costi Ioniță: "Acest păr provine de la două tipuri de persoane"

In articol:

Multe dintre femeile de azi apelează la trucuri stilistice, iar unul dintre ele îl reprezintă chiar extensiile. Costi Ioniță susține, însă, că aplicarea lor nu este indicată.

Iată care este și explicația oferită de acesta!

Citeste si: La 23 de ani, îl dau banii afară din casă! Lux și opulență de ziua lui Mario Fresh. Artistul a dat mii de euro doar pe ținută| EXCLUSIV

Costi Ioniță: "Fetelor, nu e bine să vă puneți extensii!"

Costi Ioniță a tras un semnal de alarmă pentru femeile care obișnuiesc să își aplice extensii. Artistul a dezvăluit că acest lucru nu este recomandat. Motivul l-ar reprezenta chiar părul din care sunt confecționate respectivele meșe: "Fetelor, am aflat o informație foarte tare de la un înțelept foarte mare, care a spus în felul următor: că nu e bine să vă puneți extensii.

Părul este o 'antenă', iar acest păr, pe care voi îl puneți din extensii, dintr-acelea naturale și scumpe, provine de la două tipuri de persoane: de la morți și de la persoane care și-au vândut părul pentru bani. Așadar, voi atrageți, punându-vă aceste extensii, energia morții, a sărăciei și de aceea puteți să aveți foarte multe depresii, stări de anxietate, demență și altele. E doar o informație, eu doar o share-uiesc cu voi, faceți ce considerați.", a spus Costi Ioniță, pe contul personal de TikTok.

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine sunt artistele celebre din România care au purtat extensii?

Extensiile reprezintă un "artificiu" stilistic la care multe vedete din România au apelat, de-a lungul timpului. Printre cele care și-au schimbat radical look-ul prin intermediul acestui truc s-au numărat Delia, Loredana Groza, dar și Carmen de la Sălciua.

Citeste si: Îți mai aduci aminte de trupa "Angels"? Aveau doar 13 ani, dar învârteau banii cu lopata! Cât încasau în anii 2000 pe un spectacol: "Mama mi-a zis să fac ceva cu banii, să nu-i irosesc"

Și perucile au fost la mare căutare, în ultima perioadă. O recunoaște chiar Bianca Drăgușanu: "Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des. Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos.", a povestit Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Delia [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram] Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]