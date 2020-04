In articol:

Ce spun nutritionistii despre obiceiul de a combina aceste doua alimente: lapte si cozonac?

In perioada sarbatorilor, multi sunt cei care se dau in vant dupa o combinatie delicioasa: o felie de cozonac si un pahar cu lapte. E sanatos sa le mancam asa?

De cele mai multe ori optam pentru o astfel de combinatie de gust la micul-dejun. Nutritionistii avertizeaza: putem manca dimineata o felie de cozonac in combinatie cu produse lactate, dar nu cu lapte, ci cu iaurt de baut, sana, kefir sau ayran. Organismul nu poate digera o astfel de masa si ne putem alege cu probleme de sanatate.

Citeste si: Prajitura cu un singur ou! Cum se pregateste desertul delicios

Citeste si: Greseli mari pe care le faci cand gatesti carne de miel. Secretul fripturii de miel

Citeste si: Cozonac bucovinean. Secretul cozonacului din Bucovina, dulce si gustos

De ce nu e bine sa mananci cozonac si sa bei lapte? Sfatul nutritionistilor

"O persoana care are peste 6 ani nu mai are enzimele necesare care sa digere laptele si lipsa lor duce, practic, la acumularea grasimilor in sange si poate chiar si o usoara intoleranta la lactoza in cazul anumitor persoane.

De aceea, e bine sa consumam cozonacul cu kefir, ayran, iaurt de baut. Pentru a ne bucura si de gustul cozonacului, dar si de proprietatile produselor lactate", a declarat medicul nutritionist Simona Carniciu intr-o emisiune de televiziune.

Chiar daca nutritionistul spune ca putem combina cozonac cu iaurt de baut, o astfel de gustare trebuie sa fie consumata cu mare precautie, nu zilnic.

Câte ouă roșii e sănătos să mâncăm de Paste?



”Dacă nu ai probleme legate de colesterol, iar dieta ta nu abundă în grăsimi, poți mânca un ou fiert pe zi. Dacă încerci să îți ții în frâu nivelul colesterolului, nu e recomandat să consumi mai mult de 3 ouă pe săptămână. Iar aceste recomandări sunt valabile atât de Paște, cât și în restul timpului”, spune si nutritionistul Gianluca Mech.

Cozonac și pască, o felie pe zi

”Cozonacul și pasca nu lipsesc de pe masa de Paște. Asta cu siguranță. Optați însă pentru cele făcute în casă în detrimentul celor pe care le găsim în comerț. Acestea din urmă conțin tot felul de ingredente nesănătoase. Și aici mă refer la conservanți, coloranți, agenți de îngroșare, agenți de umezire, emulsifianți, corectori de aciditate, stabilizatori, etc. Folosiți ingrediente naturale sau, de ce nu, optați pentru o rețetă vegană. Folosiți cât mai puțin zahăr, umplutură și renunțați la orice tip de glazură. În plus, nu exagerați cu mâncatul. Încercați să vă rezumați la o felie de cozonac sau pască pe zi”, recomandă Gianluca Mech.

Citeste si: Reteta de Paste: Briose cu banane si nuci

Citeste si: Lygia Alexandrescu, sfaturi esenţiale pentru masa de Paşte! "Este important să eşalonăm meniul"

Citeste si: Rețete de Paște. Iată cum să faci cei mai buni cozonaci! Te va invidia toată lumea! Rețetă cozonac

mai declara nutritionistul italian Gianluca Mech.

sursa foto