De ce nu s-a întors Amna de la Survivor?! Verdictul dur dat de medici

Amna a părăsit competiția Survivor România în urma nominalizărilor Faimoșilor, dar și în urma votului publicului care a ales să țină cont de decizia ei și să o trimită acasă la familia ei de care îi este dor. Amna a recunoscut că s-a adaptat greu condițiilor din Republica Dominicană și nu a putut face față probelor fizice la care a fost supusă.

În plus, dorul de fiul ei a urmărit-o și la un moment dat chiar a izbucnit în lacrimi spunând că este pentru prima dată când stă atât de mult timp despărțită de fiul ei, David.

Astfel, Amna a părăsit competiția Survivor România 2021 mult mai puternică și pregătită să înfrunte noi provocări, dar cu toate acestea nu se dă plecată din Republica Domincană.

De ce a mai rămas Amna în Dominicană după eliminarea de la Survivor România 2021

Dacă vă gândeați că Amna a rămas în Dominicană pentru a se bucura de peisajul sublim, vă înșelați. Se pare că artista a fost nevoită să mai rămână câteva zile din cauza unor probleme de sănătate. În urma eliminării sale, Amna a stat câteva zile în spital, lucuru despre care a vorbit pe rețelele de socializare.

„A venit momentul să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care am primit-o din partea voastră la Survivor. După cum știți, am ieșit din competiție, dar ce nu știți e că starea mea de sănătate nu a fost tocmai ok până astăzi. Astăzi am ieșit din spital și sunt bine și de-abia aștept să ajung acasă și să-mi strâng copilul în brațe și să-mi reiau activitatea. Am cunoscut oameni minunați, Survivor a fost o experiență super super tare, doar că unii nu sunt la fel de puternici ca ceilalți, așa că e bine să ne oprim când nu mai putem. În dreapta mea este Lucian”, a transmis Amna ieri pe rețelele de socializare.

Amna i-a mulțumit medicului care a descoperit afecțiunea, dar nu a menționat niciun cuvânt despre probeleme de sănătate care stau în calea întoarcerii sale în România.

