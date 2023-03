De ce nu vorbește Giani Kiriță despre iubita lui: “Vine reversul medaliei” Fostul fotbalist le-a transmis un mesaj vedetelor care își expun viața de cuplu public | EXCLUSIV

In articol:

Giani Kiriță este unul dintre cei mai controversați sportivi din România. Acesta este cunoscut pentru activitatea sa ca fotbalist la Dinamo București, echipă pentru care a jucat între anii 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia.

Giani Kiriță evită să vorbească despre iubita lui

În urmă cu câțiva ani, vedeta a ales să se retragă din lumea fotbalului, dar nu a dispărut nicio clipă din showbiz. În interviul exclusiv realizat cu WOWbiz, Giani Kiriță vorbește despre cariera sa, despre motivul pentru care evită să se afișeze cu iubita sa pe socialmedia, dar și despre motivul pentru care l-a provocat pe OG Eastbull la luptă în gala RXF.

Giani Kiriță știe că este persoană publică și nu se ferește să vorbească despre viața lui personală, însă când vine vorba despre persoana iubită are o limită. Iată de ce.

"Există o persoană în viața mea, e totul în regulă, totul ok, nu prea vorbesc eu lucruri dinastea, nu am vorbit niciodată. E mai bine să fii discret în viața asta să nu-ți pui viața pe tapet cum fac alții și pe urmă ați văzut ce se întâmplă. Mai bine trăiește-ți viața frumos, mai discret. Ok, trebuie să dai două, trei vorbe, că e normal, sunt persoană publică până la urmă, dar lasă-le acolo, trăiește-le, nu le vorbi, nu le pune pe TV. Pe urmă vine reversul medaliei. Și Instagramul ăsta a înnebunit pe toată lumea. Toți se afișează pe Instagram, ce fericiți sunt, iar după ce se despart sunt vai, nu. Până atunci erau cu vai, love. Trăiește-le frate, nu le mai pune atât pe tapet la toată lumea. Ei nu își dau seama într-un fel că asta le face rău.", ne-a precizat Giani Kiriță.

Giani Kiriță, totul despre provocarea cu OG Eastbull

În cadrul galei RXF de acum câteva zile, Giani Kiriță a urcat în cușcă, dar nu să se lupte, ci să lanseze o provocare total neașteptată. Este vorba despre OG Eastbull, cel care l-a învins pe Jon Băiat Bun. Rapper-ul a acceptat provocarea și mai mult ca sigur urmează să vedem o luptă adevărată în curând. Giani Kiriță ne-a dezvăluit că îi era dor de acest sport și că antrenorul lui de MMA l-a făcut să iubească să intre în cușcă.

"E o provocare normală pentru mine, pentru că m-am luptat o dată în gala RXF și aș vrea să mă mai lupt o dată. De când am început să mă antrenez cu Ionuț Pitbull Atodiresei, practic m-a virusat și vreau să merg iarăși la antrenamente, câte două antrenamente pe zi, vreau iarăși să am acea adrenalină nebună în mine.", a declarat Giani Kiriță.

Totuși, mai mulți luptători au făcut spectacol în gala RXF și au câștigat. De ce Giani Kiriță l-a ales fix pe OG Eastbull. Fostul fotbalist a împărtășit motivul cu noi și ne-a spus cum îl vede el pe rapper.

"L-am văzut că este foarte bun pe brațe, a făcut box și vreau genulăla de oponent al meu care stă la bătaie, adică să nu alerge prin cușcă, să stăm să ne batem. Vreau un bărbat care să se bată, să ne batem. Asta vrea lumea să vadă bătaie adevărată.", a mărturisit Giani Kiriță, la WOWnews.

