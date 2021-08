De ce nu vrea Andreea Marin să recunoscă ce salariu avea la "Surprize-Surprize": "Eu nu am devenit un om bogat din salariul de acolo". Din ce a făcut, de fapt, bani

In articol:

Andreea Marin este unul dintre cei mai puternici și îndrăgiți oameni de televiziune. A prezentat una dintre emisiunile care au făcut istorie în divertisment și niciun format nu a reușit să egaleze audiențele înregistrate de emisiunea "Surprize-Surprize".

Ce salariu avea Andreea Marin la "Surprize-Surprize". De ce refuză să spună suma pe care o încasa

Andreea Marin , față în față cu Denise Rifai"[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Marin și-a început cariera la 19. A fost reporter la Iași și ulterior s-a transferat la București. Frumusețea și calitățile sale i-au atras atenția lui Valeriu Lazarov, un producător român stabilit în Spania. Acesta nu a mai continuat castingul, ci a fost sigur că Andreea Marin este potrivită pentru a prezenta emisiunea.

Citeste si: Andreea Marin, pregătiri intense! Vedeta de televiziune a îmbrăcat rochia albă: „Sunt mireasă”

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

"A fost ceva ce mi s-a potrivit mănușă. Apoi, acel ceva pe care l-am avut a fost maturitatea pe care mi-a dat-o o dramă din copilărie.

Când treci prin momente grele te maturizezi și pe de altă parte devii un om mult mai sensibil la suferințele altora, pentru că tu însăți, în cazul meu, știi ce înseamnă suferința și ești atent la nuanțele acestea în viețile celor din jurul tău. Deci șansa cu adevărat a fost să găsesc acest rol care mi se potrivea mănușă. De aceea nu a trebuit să joc un rol, ci pur și simplu să intru în papucii care mi se potriveau.",a povestit Andreea Marin în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Andreea Marin, alături de Jennifer Lopez în vacanță! Cum au fost surprinse cele două

Cine a învățat-o pe Andreea Marin să facă bani și cum a devenit bogată

Secrete din viața Andreei Marin[Sursa foto: Captură KANAL D]

"A fost ca un tată și m-a ghidat ca un tată", spune Andreea Marin despre Valeriu Lazarov.

Deși prezenta o emisiune devenită fenomen, Andreea Marin nu primea un salariu mare, așa cum se zvonea la acea vreme. Ea spune că era un salariu modest, din care nu își permitea să își cumpere haine sau accesorii scumpe.

Citeste si: Andreea Marin vorbește din nou despre o posibilă sarcină. Vedeta își dorește să devină mamă pentru a doua oară

Andreea Marin răspunde celor mai incomode întrebări în emisiunea lui Denise Rifai[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Nu e cinstit sa spun care a fost primul meu salariu. Nu a fost un salariu mare si nici dupa ce am devenit directorul de programe al firmei spaniole ce producea si acest program, pe langa altele, eu nu am devenit un om bogat din venitul de acolo. insa, valeriu lazarov, a spus: eu nu te pot plati atat cat ai merita si ai valorea prezentatoarei din spania a programului care e de zeci de ori mai bogata decat tine. in schimb, te pot invata cum sa faci bani si asta a facut. m-a invatat sa imi fac propria firma, a vazut in mine acel ceva, a vazut ca am o logica a lucrurilor si m-a invatat cum sa fac lucrurile sa le vand astfel incat sa primesc. trebuie sa stim sa cerem ceea ce ni se cuvine, pe tonul potrivit, astfel incat sa meritam cu adevarat ceea ce avem mai tarziu.", a mărturisit Andreea Marin în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".