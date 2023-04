De ce nu vrea să se căsătorească Barbara de la Mandinga cu iubitul român: “M-am gândit că o să fie diferit” | EXCLUSIV

In articol:

Barbara Issasi, solista Mandinga, a vorbit despre piesa nouă care este în stil bachata “Kamasutra”, despre cum a ajuns în România, despre copilăria ei în Spania, despre relația cu iubitul ei român, dar și despre cum a ajuns să fie solista trupei Mandinga.

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit că a ajuns prin prieteni să facă cunoștință cu fostul manager Mandinga și a ajuns să cunoască și băieții din formație. Barbara a povestit că are aproximativ 7 ani de când trăiește în România, dar a și recunoscut că nu se aștepta să se integreze atât de repede. Artista a vorbit și despre cum decurge relația cu iubitul ei, cu care nu are încă planuri de căsătorie, dar a menționat că în viitorul apropiat își dorește să aibă copii.

Barbara Issasi, totul despre relația cu iubitul român

Barbara este un izvor de fericire și zâmbet. Nu ai cum să te plictisești în prezența ei. Într-un interviu exclusiv, artista ne-a spus ce planuri are cu iubitul român. Să se pregătească oare de căsătorie? Chiar ea ne-a spus totul.

"De 6 ani, am iubit, e român și suntem foarte îndrăgostiți. Încă nu suntem logodiți, căsătoriți, dar trăim împreună. Nu avem planuri să ne căsătorim, dar mi-ar plăcea mult să am o familie în viitor, copii, îmi plac foarte mult copiii. Nu e exclus să ne facem o familie, deloc, dar mai avem. O să vedem cu timpul, nu ne grăbim.", a declarat Barbara.

Experiența Barbarei Issasi în România

Barbara s-a îndrăgostit nu doar de partenerul ei de cuplu, ci și de țara care i-a devenit casă și anume, România. Artista locuiește aici de peste 7 ani și găsește multe asemănări între poporul român și cel spaniol.

"Eu provin din Spania, Madrid, dar e asemănător cu România. La început când am venit în România, m-am gândit că o să fie foarte rece, oamenii mai îndepărtați, dar deloc. Din contră, a fost super bine, oameni foarte primitori. Chiar se aseamănă popoarele din România cu cele din Spania. Locuiesc în România deja de 7 ani, am împlinit anul acesta. Deci, o viață aici deja. Eu aproape sunt româncă deja. Mi-a fost greu să vorbesc limba, dar cred că am învățat un pic deja. Mai am mult, că e grea, dar ușor ușor...Îmi place oricum. În România am ajuns printr-o prietenă de-ale mele care este româncă. Ea îl cunoștea, era prietenă cu fostul manager Mandinga. Eu am venit aici în România să îi cunosc pe băieți, mi-a plăcut vibe-ul și am rămas.", a mărturisit Barbara, la WOWnews.

