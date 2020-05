De ce plătește Ioniță de la Clejani testul toxicologic al Margheritei

In articol:

Ioniță de la Clejani a angajat un avocat pentru ca fiica lui, Margherita, să fie apărată în fața acuzațiilor care i se aduc, după ce a făcut accident. Ioniță de la Clejani crede că Margherita a fost sinceră cu el și că nu s-ar fi drogat.

Cum Ioniță de la Clejani consideră că rezultatul Drug-testului nu a fost corect, el vrea să afle cât mai repede rezultatele de la analizele de sânge recoltate Margheritei și trimise la Institutul de Medicină Legală.

Ioniță de la Clejani a declarat că a angajat un avocat. ”Voi plăti eu pentru ca testul de la INML să iasă cât mai repede. Eu voi face public rezultatul imediat după ce-l voi afla”, a declarat Ioniță de la Clejani.

De ce plătește Ioniță de la Clejani pentru ca testul toxicologic de la INML să fie făcut cât mai repede? Reprezentanții Poliției au declarat că rezultatele de la INML ar putea veni chiar și peste câteva luni, pentru că aceastea nu reprezintă o urgență iar bugetul pentru plata acestor analize este unul limitat. ”Însă, persoana fizică interesată poate plăti pentru ca aceste teste să fie făcute repede. Analiza costă în jur de 500 de lei”, au precizat rezentanții Poliției.

Ioniță de la Clejani plătesște testul de la INML: ”Margherita nu s-a drogat”

Ioniță de la Clejani a vorbit despre Margherita. ”Eu am încredere în Margherita. Ea a vorbit cu mine sincer. Margherita nu s-a drogat! Nu e vorba de droguri. Tu știi de unde am aflat eu de accident? De la presă. Nu m-a anunțat fata, nici nimeni de la Poliție. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, cazul este în cercetare și nu are caracter public. De unde au ieșit aceste analize și acuzații? De ce i s-a întocmit dosar penal? Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat acolo. Problema majoră la Margherita, la fel ca la multe tinere, este slăbirea. Nu mănânci azi, nu mănânci mâine și iei și medicamente de slăbit”, a declarat Ioniță de la Clejani la o emisiune tv, lăsând să se înțeleagă că Margherita luase de fapt niște pastile care se găsesc și în farmacii, iar acestea au dat rezultatele de la testarea cu Drug Testul.