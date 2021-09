De ce s-a sinucis "fratele" lui Zanni? Cu ochii în lacrimi, câștigătorul Survivor România a vorbit deschis despre prietenia cu Alexandru: "Nu putea nimeni să îl ajute..."

In articol:

Zanni și Alexandru au crescut împreună. Cu timpul, cei doi au rupt legătura, mai ales după ce tânărul a decis să meargă pe un alt drum. Cu toate acestea, câștigătorul Survivor România i-a dorit binele și a avut grijă de mai multe ori, însă a realizat că această prietenie nu era bună pentru el.

Zanni vorbește despre fratele lui

Într-un vlog postat pe canalul lui de Youtube, Zanni a vorbit despre pierdea suferită. După ce a venit de la Survivor Români a aflat faptul că fratele lui a murit. Tânărul Alexandru a decis să își pună capăt zileleor.

Vestea a venit ca un trăsnet pentru artist, întrucât ținea foarte mult la prietenul lui sau mai bine spus la fratele lui, așa cum îl și numea.

"Nu era fratele meu de sânge, dar era ca fratele meu. Împărțeam totul, ne certam, am dus copilăria împreună, dar cumva separați. I-am spus că a sărit de la etajul 6. Eu cu băiatul ăsta nu m-am înțeles prea bine. Eu l-am iubit mult pe el și m-am gândit foarte mult la el în competiție. Nu i-am mai răspuns la mesaj, pentru că băiatul ăsta trăia într-o altă lume. El se gândea la șmecherii, la bani, la țoale de firmă. Cu liceul a început cu petreceri, cu substanțe interzise. O luase pe arătură, dar am crezut că doar încearcă. Eu m-am apucat de tuns, voiam să mă schimb. Era fratele meu, îl iubeam așa cum este. Îl certam și eram aspru cu el. Dacă nu o să te opreși cu rahaturile astea, nu o să mai vorbim. De atunci nu i-am mai răspuns la niciun mesaj. S-a supărat, m-a evitat de atunci", a declarat Zanni.

Cu ochii în lacrimi, câștigătorul Survivor România a vorbit despre momentul în care a aflat de la prietenii lui că Mon nu mai este în viață.

I-au spus la puțin timp după ce a revenit acasă și tot atunci a văzut și mesajul pe care îl primise de la acesta.

În mesajul respectiv, băiatul i-a recunoscut că ține la el și că poate că lucrurile nu au fost așa cum a trebuit, însă Zanni a fost o inspirație pentru el.

Extrem de emoționat, Zanni a mai adăugat faptul că nimeni nu-l putea salva pe Mon, întrucât el deja își alesese calea.

"Aveam sentimentul că nu prea era bine. Aveam niște glume- Bă, la cât de trist ești, mă mir că nu ți-ai luat zilele până acum. Mi-au zis că este o veste nasoală pe care trebuie să mi-o dea. Mi-au spus că fratele meu, Mon, și-a luat zilele. Singur s-a suit și a sărit. Cumva era sentimentul ăla că știu în ce condiții ne-am despărțit, știu că dacă aș fi vorbit cu el poate nu se întâmpla asta. Pentru că el mă iubea foarte mult. M-am uitat în telefon și el mi-a lăsat un mesaj, exact la două zile după ce am plecat la Survivor. Mi-a recunoscut că eu pentru el am fost o inspirație, că mă iubește, că o să fie mereu lângă mine. Noi am fost într-o competiție toată viața. Mă gândesc că poate nu s-ar fi ajuns aici, poate dacă eram acasă și aș fi văzut mesajul. Nu regret că am fost aspru cu cei din jurul meu. Nu putea nimeni să îl ajute pe Mon", a mai spus acesta, cu ochii în lacrimi.