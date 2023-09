„De dragul copilului” Cum se înțeleg Bianca Drăgușanu și Victor Slav, după mulți ani de la divorț? Vedeta a vorbit și despre relația pe care fiica sa o are cu iubita tatălui

In articol:

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă mariajul lor s-a terminat în anul 2014, când au decis să divorțeze.

Cu toate acestea, ulterior, și-au mai dat o șansă, iar în anul 2018 au anunțat despărțirea definitivă. Iată că la ani buni de la separare, blondina a dezvăluit în ce relații a rămas cu tatăl fiicei sale. În prezent, cei doi și-au refăcut viețile amoroase, însă sunt nevoiți să păstreze o legătură pentru Sofia.

Cum se înțeleg Bianca Drăgușanu și Victor Slav, la aproape un deceniu de la divorț?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au trăit împreună clipe unice, însă mariajul lor s-a terminat la scurt timp după nuntă. Cei doi au divorțat în anul 2014, dar ulterior au încercat să mai acorde o șansă relației. Cu toate acestea, într-un final, au mers pe drumuri separate, însă nu au rupt legătura definitiv, având în vedere că au un copil împreună.

Micuța Sofia se bucură de iubirea ambilor părinți, căci cei doi au ales să păstreze o relație clădită pe respect, pentru ea. Chiar în cadrul unui interviu, blondina a mărturisit că își împarte responsabilitățile de părinte cu fostul soț, cu care se înțelege bine, în limitele unei prietenii.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu știu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru playtech.ro.

Victor Slav și Sofia [Sursa foto: Facebook]

Bianca Drăgușanu împreună cu fiica ei, Sofia! [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțelege fiica blondinei cu actuala parteneră a lui Victor Slav: „Ar fi stupid”

Se știe deja că cei doi foști soți și-au refăcut viețile amoroase, în prezent ambii fiind implicați în relații. Astfel că, în cadrul aceluiași interviu, Bianca a vorbit și despre relația Sofiei cu actuala parteneră a lui Victor Slav. Se pare că micuța se înțelege de minune cu iubita tatălui ei, așa cum spune chiar mama sa. Mai mult decât atât, fetița are o legătură foarte apropiată și cu iubitul celei care i-a dat viață.

„Cu actuala lui se înțelege bine pentru că ar fi, nu știu, stupid să nu se înțeleagă bine. Eu nu cred că el ar alege vreodată o femeie proastă, numai o femeie proastă nu s-ar înțelege bine cu copilul bărbatului cu care stă în casă. Iar cu Gabi se înțelege foarte bine, sunt prieteni, vorbesc, au secrete, ieșim împreună la masă, avem activități împreună. Am fost la mare împreună, suntem ok”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru aceeași sursă.

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav! [Sursa foto: Instagram]