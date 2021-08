De la actrița sexy la călugăriță. Povestea impresionantă a unei blonde fatale din teatrul românesc, care și-a dedicat viața bisericii: ”Desfrânări, avorturi, beții”

Maica Ecaterina [Sursa foto: Captură YouTube] 17:32, aug 4, 2021 Autor: Cristina Ionela

Monica Fermo a fost una dintre blondele fatale ale teatrului românesc. În anii `70 era o actriță sexy, iar mai apoi a ajuns să-și dedice întreaga viață bisericii. Monica obișnuia să poarte ținute foarte sexy, fiind considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei ale timpului. După ani de zile de trăit în păcat, actrița s-a călugărit.

Acum, Monica poartă numele de Ecaterina și a recunoscut că până la vârsta de 33 de ani a trăit în libertinaj. Tot la acea vârstă, femeia a hotărât să se boteze.

Monica Fermo a jucat la Teatrul Naţional din Bucureşti. Blondă, cu ochii albaștri, era considerată una dintre cele mai sexy actrițe ale anilor ”70. Orice bărbat tânjea după ea, actrița ducând o viață libertină. Nimic nu prevestea că se va transforma într-o umilă călugăriță. În anul 1986, la vârsta 33 de ani, Monica s-a botezat. Părinții, tatăl evreu, mama ortodoxă, aceștia au stabilit ca ea singură trebuie să decidă ce religie va avea.

” Primii mei paşi în viaţă au fost în monstruozitatea patimilor. La 15 ani m-am apucat de fumat, la 17 ani am avut primul amor spiritual şi fizic şi, de acolo, totul s-a derulat cu o viteză extraordinară către hăul de nepătruns cu mintea. Au urmat desfrânări, avorturi, beţii, petreceri. În tot ce am făcut, am ales non-valoarea.

În copilărie și tinerețe am fost rebelă și non-conformistă, de fapt eram în căutarea libertății. După o viață derulată numai în patimi, în păcate și în libertinaj, cu o meserie complet diferită de mănăstire, am ajuns să primesc taina sfântului botez, să-l cunosc, să-l primesc și să-l trăiesc în inimă, în minte și în suflet pe Hristos. L-am cunoscut pe Dumnezeu în cel mai liber mediu: cel al artiștilor. Greutatea păcatelor mele era atât de mare că mă apăsa fizic și dintr-o dată m-am eliberat”, a dezvăluit, femeia, pentru Atalas TV.

Maica Ecaterina[Sursa foto: Captură YouTube]

Ce s-a ales de Monica Fermo

Acum Monica Fermo se numește Ecaterina, are 66 de ani și își duce viața într-o chilie de mănăstire din centrul cetăţii Ierusalimului, lângă Sfântul Mormânt. Fosta actriță a plecat în Ţara Sfântă în anul 1990 cu gândul să uite de Monica Fermo. Și-a dorit multsă uite de toate păcate ei și de viața libertine, pentru care ajunsese cunoscută. A reușit, într-un final.

” Toți colegii din teatru m-au apostrofat atunci și mi-au spus că am încetat să mai trăiesc, că îmi impun alții și că este un drum din care nu mai pot ieși, dar n-am avut nici o secundă de îndoială, de spaimă, de incertitudine. Ceea ce m-a animat este iubirea de Dumnezeu. Asta este baza convertirii mele. Nu a existat frică de viitor. Frica este de la diavol”, a mai spus maica Ecaterina.