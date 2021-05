De la ce a pornit scandalul dintre Bia Khalifa și Lorena Visan. Cele doua vlogărițe și-au transmis mesaje pe rețelele de socializare

In articol:

Scandalul dintre Bia Khalifa și Lorena Visan a pornit de la un video făcut de Bia în care își acuză fanii că sunt săraci, iar Lorena a răspuns cu un stitch în care o ridiculează pe Bia Khalifa.

Scandalul dintre Bia Khalifa și Lorena Visan

Bia Khalifa a postat de curând un videoclip pe Tik Tok în care declară că fanii care o urmăresc nu stiu cum arată caviarul și că sunt niste săraci. De aici a venit și răspunsul Lorenei Visan, care o întreabă pe aceasta dacă a văzut vreodată o carte.

Citeste si: Fosta iubită a lui Lino Golden e din nou singură! Lorena și Louis și-au spus ADIO: ”Am rămas prieteni”

Răspunsul Biancăi la această întrebare nu s-a lăsat mult asteptat, și în urmă cu câteva zile, a postat un videoclip pe contul său de Youtube în care a analizat atacul Lorenei.

„Mi se pare o personalitate fake, folosește notoritatea. Gluma cu cartea este una lipsită de umor, din punctul meu de vedere. Dacă aș fi în locul ei, m-as machia în așa fel încât să-mi evidențiez trăsăturile. Se vede prin machiaj, frustarea și răutatea. Eu cu tipa nu ne cunoaștem și mă așteptam să-mi spună în privat părerea ei despre postarea mea de pe Tik Tok.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

În primul rând te-ai făcut singură proastă, eu nu te-am făcut proastă, dar e ok, nu am nimic cu proștii. Nimeni nu a zis că nu ai mai mâncat caviar, postarea mea nu a făcut referire la tine sau la cineva. Esti foarte ignorantă și ar trebui să te informezi înainte de a face niște afirmații eronate despre cineva. A făcut o afirmație lipsită de fondament, lipsită de logică și nu are nici un sens.

Aș vrea să o invit la o exepriență mai diferită și să degustăm ceva, să vedem dacă știe să mănânce. M-aș bucura să merg cu ea până în Amsterdam, sa vizităm câteva muzee”, a spus Bia Khalifa în videoclipul postat pe contul ei de Youtube.

Cine este Bia Khalifa

Bia Khalifa, numele complet Bianca Niculai, are 20 de ani și este foarte cunoscută pe rețelele sociale. Pe contul de Tik Tok, aceasta ajută fetele cu diverse sfaturi în dragoste, dansează și le povestește umăritorilor despre viața ei.

Tânăra este pasionată de operațiile estetice, călătorii și bani. Aceasta a participat la iUmor, unde fără să îi pese de ce cred ceilalți, a vorbit despre cum nu îi place „sărăcia”. Bia Khalifa a mai spus că este pasionată de muzică, că își caută un iubit care să o susțină în carieră, și că nu a reușit să termine liceul, având doar opt clase.

Lorena Visan[Sursa foto: Instagram]

Cine este Lorena Visan

Lorena Visan este născută pe 2 iunie 1997 în Bucuresti. Iubește arta, îi place să călătorească, să facă poze și este îndrăgostită de tot ce înseamnă modă. Aceasta împreună cu Louis Florea sunt foarte iubiți pe TikTok și Youtube, iar de curând au lansat prima emisiune de pe TikTok din România.

Citeste si: Bia Khalifa a încins internetul! Blondina a apărut goală pușcă pe Instagram, iar fanii au luat-o razna

The TikTok Test este o emisiune fresh cu o mulțime de invitați din lumea online. Cei doi prezintă o rubrică în care testează experimente de pe internet și o rubrică interactivă și informativă în care pun întrebări, nu de cultură generală ci curiozități.