Emy Alupei, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Emy Alupei este noua concurenta care lupta pentru a-si demostra veleitatile stilistice si intra in cursa pentru a castiga marele premiu.

Emy Alupei este cunoscuta publicului telespectator dupa participarea acesteia in reality show-ul “Survivor Romania”, fiind una dintre cele mai puternice concurente din Tabara Faimosilor. Dupa ce si-a testat limitele fizice si a demonstrat ca este o fire extrem de puternica, ambitioasa si cu o anduranta aparte, pe durata sederii sale in Republica Dominicana, iata ca Emy Alupei vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” pentru a-si demonstra si veleitatile artistice.

Participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities” reprezina, pentru ea, o provocare uriasa si, in aceeasi masura, o modalitate de a se exprima prin vestimentatie si a invata trucuri stilistice care sa ii puna in valoare calitatile.

“Sunt foarte emotionata! Nu imi este frica de absolut nimeni, decat de Dumnezeu. Am venit aici, la <Bravo, ai stil! Celebrities” ca sa invat, sa gresesc. Nimeni nu este perfect! De abia astept batalia stilistica”, spune Emy Alupei.

Andreea Emilia Alupei sau Emy Alupei, asa cum este cunoscuta publicului din Romania are 21 de ani si este prima voce feminina a muzicii trap romanesti. Artista si-a facut debutul in industria de entertainment din Romania, in 2016, cand a participat la un cunoscut concurs muzical. Emy Alupei are un stil aparte, atat din punct de vedere muzical, cat si vestimentar, in muzica lansand nenumarat single-uri controversate care au cucerit mediul online si care au adunat milioane de vizualizari pe retele sociale.

Daca in jungla din Republica Dominicana Emy Alupei a supravietuit, ramane de vazut daca aceasta va razbi si in batalia stilistica de la „Bravo, ai stil! Celebrities” si care va fi parcursul ei vestimentar, in aceasta competitie. Show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities” poate fi urmarit, de miercuri pana vineri, de la ora 23:00, si in fiecare sambata, de la ora 21:30, la Kanal D!