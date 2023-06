De necrezut! Ce a apărut pe contul lui Stephan Pelger, la doar câteva ore după moartea lui?! Internauților nu le-a venit să creadă: „Incredibil”

In articol:

Vestea că Stephan Pelger s-a stins din viață a cutremurat o țară întreagă, aducând multă suferință în sufletele celor ce l-au cunoscut! Apropiații regretatului designer, inclusiv colegii de breaslă, sunt în stare de șoc și încă nu le vine să creadă că o astfel de tragedie a avut loc.

Citește și: Cine a fost Stephan Pelger. Biografie: vârstă, studii, carieră. A murit la 44 de ani

La doar câteva ore de când s-a stins din viață, pe contul personal al lui Stephan a fost postată, de către o persoană care are acces la datele contului regretatului designer, o fotografie neagră, de doliu. De asemenea, secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către internauți, o mulțime de persoane fiind șocate de trecerea în neființă a lui Stephan Pelger.

Citește și: Ce ajunsese să facă Stephan Pelger înainte să se sinucidă?! Designerul nu mai știa de el: „Eram în pragul unui burn out la începutul anului"

„Incredibil! Drum bun...”, „depresia e boala grea, trist, ne rugam pentru sufletul tău!”, „Ce trist...”, „Dumnezeu să-l ierte”, „Nu cred……….RIP!!! Am avut ocazia sa te cunosc!!! Erai extrem de bun și făceai niște haine superbe!!!! De ce???”, „Offff, ce veste trista! Mi-ai promis ca vii sa filmam un material drăguț despre modă, Stephan”, „Un sulfet minunat! Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, „Să-ți fie drumul lin!”,

Alexandru Ciucu, devastat după moartea lui Stephan Pelger

sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut la ultima postare de pe contul regretatului Stephan.

Mai mulți colegi de breaslă ai regretatului actor au ieșit public și a făcut declarații despre tragedie. Cu toții sunt în stare de șoc și susțin că nimic din comportamentul bărbatului nu prevestea nenorocirea care avea să se petreacă.

În aceeași situație se află și Alexandru Ciucu, care cu ultimele puteri, a făcut o serie de declarații despre decesul lui Stephan, spunând că a sperat până în ultimul moment că vestea morții regretatului designer este doar o știre falsă.

Citește și: Stephan Pelger, mărturii emoționante despre momentul în care a fost adoptat. „Mama mi-a spus că m-a luat dintr-un cămin unde de eram 11 copii într-un pat"

”Când am aflat de această veste tristă, am sperat că este un fake news. Este o veste care ne dă peste cap. Stephan m-a ajutat foarte mult, am terminat un master la Paris și am avut nevoie pentru un examen de un interviu cu un designer român și el a fost foarte drăguț, m-a ajutat foarte mult. Sunt dat peste cap, nu știu ce să spun. Acum ceva vreme discutam despre afacerile noastre, el îmi spunea, pe vremea aceea, că este foarte dificil, financiar vorbind. Nu spun că acesta ar fi fost un motiv pentru care să se fi întâmplat lucrurile acestea. Nu pot să vă spun dacă își urma sau nu tratamentul pentru depresie.”, a declarat Alexandru Ciucu, pentru Antena 3 CNN.