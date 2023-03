De necrezut! Cine este cea mai faimoasă persoană pe care Ianis Hagi o are în agenda telefonului mobil. Nu, nu este vorba despre tatăl său, Gheorghe Hagi!

In articol:

Ianis Hagi a participat alături de doi colegi de la Rangers la un joc de socializare format din întrebări și răspunsuri.

Vezi ce a replicat fiul lui Gheorghe Hagi la întrebarea: „Cine este cea mai faimoasă persoană pe care o aveți în agenda telefonului mobil?”!

Ianis Hagi (24 de ani) a participat alături de Glen Kamara și Todd Cantwell, nou-venitul la Rangers, la un joc de socializare format din întrebări și răspunsuri. Întregul „quiz” a avut menirea de a-l face pe Todd Cantwell să se integreze mai ușor în colectivul de pe Ibrox. Astfel, „ultima achiziție” a celor de la Rangers a extras primul bilet, iar întrebarea a sunat în felul următor: „Cine este cea mai faimoasă persoană pe care o aveți în agenda telefonului mobil?”.

Primul care a dat răspunsul a fost Glen Karamara, jucătorul care evoluează pentru Rangers de peste trei ani.

🟦 Introducing ‘Out the BOXT’… with @ToddCantwell_10, @IanisHagi10 & @GlenKamara4.



Watch as the guys answer questions in partnership with @weareboxt 👇 pic.twitter.com/0dtfFAG8Si

