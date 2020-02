Maine seara, podiumul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities” devine, pentru cateva ore un urias studio foto, concurentele vor defila in fata juratilor si a telespectatorilor, reunite prin creativitatea de care vor da dovada, sub tematica acestei editii. Editia de sambata seara a reality-ului, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D, este despre concept, iar acesta se numeste “Cover girl”, sau fata de pe coperta de Revista.

De pe podiumul “Bravo, ai stil! Celebrities”, direct pe coperta de revista! “Cover Girl”, conceptul inedit care le va provoca stilistic pe concurente, in editia de sambata seara a show-ului difuzat la Kanal D

“Cover girl” este pe placul tuturor concurentelor “Bravo, ai stil! Celebrities”, celebritatile asteapta sa primeasca nota maxima pentru stylingul si momentul pe care le va pregati fiecare, iar juratii sunt nerabdatori sa aprecieze stylinguri indraznete.

Extravaganta, explozie de culoare, rafinament, tinute vestimentare curajoase si nonconformiste, toate acestea vor caracteriza momentele puse in scena de concurentele “Bravo, ai stil! Celebrities”. Desi unele dintre tinere sunt increzatoare in momentele si stylingurile abordate in aceasta editie a show-ului, juratii acorda atentie sportita, pana la cel mai mic detaliu, si vor taxa fiecare derapaj stilistic. Mai mult, avand in vedere ca in acest sezon al emisiunii concurentele pot avea sprijinul stilistilor in conceperea outfiturilor, Catalin Botezatu se declara nemultumit de amploarea bataliei stilistilor concurentelor.

“Incercati sa faceti styling, nu sa veniti cu armata de stilisti dupa voi”, anunta juratul, chiar in debutul editiei de maine seara “Bravo, ai stil! Celebrities”.

De pe podiumul emisiunii “Bravo, ai stil! Celebrities”, direct pe coperta de Revista, celebritatile se intrec in tinute spectaculoase, decoruri surprinzatoare si defilari de catwalk.

Nu ratati editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D!