Luna noiembrie se apropie cu pasi repezi de final si parca nu ne vine sa credem cat de repede a trecut timpul. Ultima zi a toamnei marcheaza si ziua in care se sarbatoreste Sfantul Andrei, supranumit ,,Ocrotitorul Romanilor”. Conform statisticilor, aproape 800000 de romani isi sarbatoresc onomastica in ziua aceasta, asa ca sigur ai si tu in familie sau in cercul de prieteni un sarbatorit. Iar daca nu stii ce sa le daruiesti, avem pentru tine o sugestie: comanda buchete de flori online de pe maisondor.ro. Nu va mai fi nevoie sa cauti o florarie in ziua aceea si in plus, daca persoana sarbatorita locuiesti in alt oras, tot ce trebuie sa faci este sa comanzi buchetul preferat si il va primi in cel mai scurt timp. Ti-am pregatit cateva sugestii de buchete si speram sa iti placa!

De Sfantul Andrei surprinde-i pe cei dragi, comanda buchete de flori online!

Trandafirii rosii sunt cea mai frumoasa declaratie de iubire, asa ca pentru cea mai importanta persoana din viata ta, alege superbul Buchet Trandafiri "Willd Thoughts". Acesta este compus din 19 trandafiri rosii, atent alesi, impachetati cu grija in hartie eleganta, neagra. Buchetul este decorat cu o panglica satinata rosie, pentru un plus de eleganta. Daca vrei sa iti exprimi sentimentele fara prea multe cuvinte, buchetul acesta este exact ceea ce ai nevoie. Cand daruiesti trandafiri rosii, acestia transmit tot ceea ce nu poti tu.

Pentru ca ziua de Sf. Andrei este si ultima zi de toamna, poti darui un buchet inedit, care cu siguranta va fi pe placul oricui. Este vorba despre Buchetul De Toamna Cu Germini Si Craspedia. Nu este un buchet care sa se adreseze unei persoane anume, datorita florilor ce il compun. Il poti darui atat iubitei sau sotiei, unei persoane dragi din familie, unei prietene sau chiar si unei colege de munca. Acest buchet este o incantare pentru privire si cu siguranta va reprezenta un cadou diferit.

Din colectia Premium, iti recomandam un Buchet Trandafiri Albi Si Muscarii. In general, albul semnifica dragostea pura, inocenta, marcheaza un inceput in viata cuiva si respectul pentru o anumita persoana. Asa ca poti darui acest buchet unei persoane careia ii porti un imens respect, care te-a ajutat intr-un moment dificil al vietii tale. Este un buchet superb, compus din trandafiri albi delicati, muscarii, viburnum, lisianthus, genista, eucalipt si alte materiale. Pentru ca buchetul este per total deosebit, nu mai era nevoie de un ambalaj care sa ii eclipseze frumusetea, asa ca s-a optat pentru o panglica satinata, albastra, ce se potriveste perfect culorilor acestuia.

In cazul in care vrei sa ii daruiesti fiicei tale flori cu ocazia onomasticii sau unei alte domnisoare (o nepoata sau fiica unor prieteni de familie) alege un Buchet Minirosa Si Trandafiri. Este un buchet delicat si frumos, care se potriveste in orice imprejurare si care va impresiona cu siguranta. Trandafirii albi si minirosa crem sunt cei care ii confera buchetului inocenta si delicatete, la fel ca si ambalajul premium, roz pastelat.

Iar daca vrei sa daruiesti un buchet cu adevarat special, alege Buchetul Crin Si Protea. De ce este special? Datorita florii Protea, considerata cea mai veche floare din lume, ce a existat si in urma cu milioane de ani. Are un aspect neobisnuit, dar atat de frumos, incat nimeni nu ii poate rezista.

Care dintre aceste buchete ti-au placut cel mai mult?