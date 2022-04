De teamă că va fi ucisă în război, o mamă din Ucraina a recurs la un gest disperat. Cum a vrut să-și ajute fiica, în cazul în care micuța ar rămâne orfană

In articol:

O mamă din Ucraina a găsit o modalitate inedită de a-și ajuta copilul în plin război, în cazul în care s-ar pierde sau ar rămâne orfan. Femeia a scris pe spatele fetiței sale toate datele de contact ale ei și ale soțului, pentru ca aceasta să poate primi ajutor, la nevoie.

Oleksandra Makoviy, o mamă din Ucraina, s-a gândit că ea și soțul ei ar putea fi despărțiți de fiica lor, în contextul situației conflictuale din Ucraina.

Temătoare că micuța s-ar putea pierde sau ar rămâne orfană, femeia a decis să scrie pe spatele fetei datele de contact ale părinților, dar și numele și data de naștere, pentru ca cineva să o poată ajuta, dacă are nevoie: "O mamă ucraineană, Oleksandra Makoviy, a scris pe corpul fiicei sale numele, data nașterii și numerele de telefon ale părinților, pentru ca, în cazul în care se va pierde sau aceștia vor fi uciși în timpul războiului, cineva să o poată ajuta." , a scris Iuliia Mendel, purtătoarea de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski, pe contul personal de Twitter, în dreptul unei fotografii cu fetița Oleksandrei Makoviy.

Fotografia postată de purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski, cu fetița Oleksandrei [Sursa foto: Twitter]

Peste 4.100.000 de ucraineni și-au părăsit țara, încă de la invazia forțelor ruse pe teritoriul Ucrainei, anunță Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).

Majoritatea dintre aceștia au călătorit în state precum Plonia, România sau Germania.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l