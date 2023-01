De unde are Andreea Tonciu bani, după ce a renunțat la televiziune? Vedeta are tot ce își dorește: „Cash-ul intră, dar din alte resurse”

In articol:

Numele de Andreea Tonciu este cunoscut de foarte multe persoane. De-a lungul carierei sale vedeta a fost implicate în mai multe neînțelegeri care i-au adus atenția publicului. În anul 2016, aceasta s-a căsătorit cu Daniel Niculescu cu care are și un copil împreună.

De când a devenit mama, Andreea a renunțat la televiziune, însă încă câștigă sume destul de considerabile, uneori chiar mult mai mari.

Cu ce se ocupă Andreea Tonciu de când a renunțat la televiziune

Andreea Tonciu a mărturisit că cel care aduce veniturile cele mai mari în familie este soțul ei.

Însă, nici ea nu poate spune că nu are o contribuție destul de mare în bugetul familiei. Fosta asistentă TV a declarat că nu se poate angaja oriunde, dar și că ar investi pentru a-și face o afacere cu mâncare în care ea să fie șefa.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult. Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a spus vedeta în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Tonciu, proprietara unui apartament de mii de euro

Cu ajutorul sumelor de bani pe care le încasează, Andreea Tonciu a devenit proprietara unui apartament de 150.000 de mii de euro într-un cartier unde nu oricine și-ar permite să locuiască. Pe lângă noua locuință, vedeta și-a mai achiziționat și un bolid de lux.

„Acest apartament are trei camere și două băi. Un apartament ca al meu costă peste 150.000 de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?! Peste 200.000 de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei să-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a adăugat Andreea.