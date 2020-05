In articol:

Rafaelo, artistul momentului în România, a povestit cum a reușit să ajungă cunoscut într-un timp atât de scurt.

Într-un vlog publicat pe canalul de Youtube, Rafaelo vorbește despre cum a ajuns să fie cunoscut și vine și cu o serie de sfaturi pentru tineri.

De unde are Rafaelo bani? Iată cum a ajuns persoană publică

"Astăzi vorbim despre asumare atunci când vrei să devii persoană publică, dar și despre cum am ajuns eu persoană publică. Atunci când vrei să devii persoană publică, trebuie să-ți asumi și crede-mă că este foarte greu pentru psihicul tău. Pentru că apar laudele, însă și criticile.

Toți oamenii care au ajuns mari au pornit de jos. Oricine poate ajunge sus, însă diferența dintre noi este făcută de motivație, ambiție și dorința de ajunge cât mai sus.

Anul trecut am participat la Puterea dragostei. A fost o oportunitate să găsesc pe cineva, sa leg prietenii și, de ce să nu recunoaștem, să cresc social. (...)

În momentul în care am început să cresc, mi-am auzit vorbe: asta vace videochat, ma, asta își bagă, își face... Arată bine, e frumos. Acum că am apărut la TV, pff, cine e norocosul asta?! Lasă că se află și despre el.

Nu e vorba că ești cineva pentru că ai ajuns acolo, e cale lungă pentru a ajunge persoană publică.

Mi-am asumat când am ajuns acolo. Existau și multe comentarii negative. Însă 80% erau pozitive, într-o săptămână de la 20% negative am ajuns la 2%. Când am intrat acolo aveam 20k, iar când am ieșit am ajuns la 100k. Lumea mă oprea pe stradă să mă felicite.

După ce am ieși de acolo m-am axat pe social-media. Am făcut mai multe postări, am interacționat cu lumea. Lumea mă cunoștea și pentru mașia aurie. Hai să vă spun cum am ajuns să îmi fac mașina gold. Când am mers în Dubai, toată lumea era strânsă în jurul unei mașini. Când m-am apropiat, era o mașină de lux aurie. Cand am văzut-o, mi-am zis că următoarea mașină o să o fac așa. Aveam și atunci o mașină bună, însă eu mă plictisesc repede de ele și le schimb. Am ajuns să-mi iau mașina asta pentru că merită făcută aurie. (...)

După ce am ieșit de la Puterea dragostei, acolo unde l-am cunoscut pe Culiță, am făcut o melodie, la sfatul lui Culiță. Am zis să încerc și eu. M-am axat și pe tarabană. Piesa mea a intrat în trending, prima mea piesă, a fost uluitor pentru mine. Am ajuns pe locul 7 cu un milion, într-o săptămână.", a povestit Rafaelo pe vlog. (Mai multe poze în GALERIE)