„Deci nu cred că e însărcinată, are 50 de ani” Gabriela Cristea i-a uimit pe toți în ultima ediție a emisiunii. Val de reacții în mediul online

In articol:

Gabriela Cristea se clasează cu succes în topul celor mai apreciate și iubite prezentatoarea TV din România. Fiecare apariție a ei pe micul ecran este atent analizată de telespectatori, iar din când în când printre fanii ei se mai strecoare și câte un cârcotaș.

Nu de puține ori s-a întâmplat ca vedeta de televiziune să fie asaltată cu mesaje răutăcioasă. Ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă a stârnit multe controverse. Iată ce detaliu a observat un internaut, care fără să mai stea pe gânduri i-a scris Gabrielei Cristea!

Gabriela Cristea, din nou însărcinată? Ce a observat un internau?

În ediția de ieri a emisiunii pe care o prezintă, unul dintre telespectatori a observat un detaliu care l-a băgat la bănuieli și fără să piardă timpul s-a decis să stârnească o întreagă discuție pe seama Gabrielei Cristea, mai exact a siluetei acesteia. După ce a stabilit că prezentatoarea TV nu are cum să fie însărcinată, internautul a criticat-o pentru kilogramele în plus pe care aceasta le are.

„Oameni buni, îmi spune și mie cineva dacă e însărcinată? S-a ridicat azi de pe scaun în emisiune și fraților... s-a îngrășat enorm, deși nu cred că e însărcinată, are 50 de ani... păcat că n-are puțină ambiție... E încă o femeie frumoasă”, este comentariul unui internaut la una dintre postările Gabrielei Cristea.

Citeste si: Ce să faci cu blugii care au intrat la apă după spălare: trucul ingenios cu care îi lărgești la loc- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Gabriela Cristea se plânge că nu mai reușește să slăbească

Vedeta de televiziune și soțul ei, Tavi Clonda, au împreună două fetițe absolut superbe: Victoria și Iris, care sunt centrul universului celor doi. Totuși, cele două sarcini și-au lăsat adânc amprenta asupra Gabrielei Cristea, care tot încearcă să ajungă la forma la care era înainte de a rămâne gravidă.

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV le-a dezvăluit internauților că se află într-un moment de impas și că încearcă, însă în zadar, să mai „topească” din kilogramele în plus.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea…”, a explicat Gabriela Cristea pe Instagram.

Citeste si: Gabriela Cristea, înlocuită de Paula Chirilă în emisiune. Ce s-a aflat despre cele două, după această schimbare: „Nu sunt prietene”

Vedeta și-ar dori să reușească să ajungă să mai aibă din nou 50 de kilograme, iar pentru asta a ținut un regim destul de dur. Este cu atât mai greu pentru Gabriela Cristea să aibă grijă și de siluetă, căci pe lângă job-ul ei destul de solicitant este și mamă cu normă întreagă.

„M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Citeste si: „Dacă încep să spun, pot să merg până la infinit” Soacra Gabrielei Cristea rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre nora sa?

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer!”, a mai spus prezentatoarea TV.