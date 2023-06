Decizia cu care Daniela Crudu a uimit pe toată lumea, la aproape două luni de la naștere. A făcut totul public. Nimeni nu se aștepta să se întâmple atât de repede

In articol:

Daniela Crudu a devenit mămica unei fetițe minunate în urmă cu aproape două luni. Fosta asistentă TV și iubitul ei sunt foarte fericiți și se pregătesc pentru botezul micuței lor, Daiana Maria. Fericitul eveniment la avea loc în luna august, iar frumoasa brunetă e în toi cu pregătirile.

După ce a născut, Daniela și-a revenit imediat, dând jos jos kilogramele în plus acumulate în sarcină și a luat o decizie care a uimit pe toată lumea. Ce a hotărât proaspăta mămică?

Daniela Crudu a renunțat la televiziune, după câțiva ani pe care i-a petrecut în lumina reflectoarelor și s-a retras în mediul online, intrând în industria dedicată adulților. La nici două luni după ce a născut, fosta asistentă TV a dat o veste care a luat prin surprindere pe toată lumea. Vedeta a postat, pe pagina sa de Instagram, un link către contul său de pe platforma pentru adulți OnlyFans. Frumoasa brunetă a decis să posteze din nou conținut pe platforma care îi rotunjește considerabil veniturile, după ce a devenit mămică. Daniela s-a ocupat de contul său de OnlyFans chiar și în timpul sarcinii, luând o pauză în ultimele luni înainte să își nască fetița.

Acum, bruneta s-a hotărât să își etaleze din nou formele pe platforma dedicată adulților.

„Nu renunț, momentan, la OnlyFans, voi continua atât timp cât îmi permite sănătatea”, declara Daniela Crudu la începutul sarcinii, conform Fanatik.

Daniela Crudu a revenit la OnlyFans. [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu a trecut prin momente de panică înainte să nască

Vedeta este acum foarte fericită alături de fetița ei, micuța Daiana Maria, însă a trecut prin clipe foarte grele înainte ca aceasta să vină pe lume.

Daniela Crudu a mărturisit că fost nevoită să își nască fetița la 36 de săptămâni de sarcină, din cauza unor complicații. Fosta asistentă TV s-a speriat foarte tare și a petrecut 5 zile în spital, născându-și micuța la doar 8 luni, pentru că aceasta nu mai mișca.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a declarat Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni televizate.