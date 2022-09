Decizia luată de Alex Zănoagă, după ce a fost înfrânt de Bobicioiu în cușcă! Unde a ales să plece? | EXCLUSIV

In articol:

Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu au luptat în cușcă, în gala RXF MMA, după ce câteva luni bune s-au certat din cauza Siminei Loica.

Unde a plecat Alex Zănoagă, după ce a fost înfrânt de Bobicioiu?

Bobicioiu a câștigat disputa la puncte, spre marea bucurie a iubitei sale, Simina, care a aplaudat în picioare decizia dată de arbitru. Din păcate, la scurt timp la ieșirea din ring, Zănoagă a acuzat probleme de respirație și a fost dus în ambulanță, pentru îngrijiri medicale de urgență, sub privirile familiei sale, venite la gală.

Alex Zănoagă, nemulțumit de rezultatul luptei din cușcă, a luat o decizie radicală. Fostul soț al Siminei Loica și-a făcut bagajele și a plecat departe. WOWbiz a aflat exact locul și vă dezvăluie și vouă. Alex Zănoagă a plecat în Anglia, acolo unde lucrează și locuiesc părinții lui. Se pare că acesta a vrut să aibă parte de liniște în sânul familiei, după lupta de MMA din cușcă.

Mesajul transmis de Alex Zănoagă, imediat după ce a pierdut lupta împotriva lui Bobicioiu

Alex Zănoagă susține sus și tare că nu el trebuia să piardă, fiind furat la puncte. Acesta consideră că jurații nu au fost corecți față de el în ceea ce privește lupta cu Bobicioiu. Totuși, nu ar spune NU unei revanșe, fiind gata să câștige oricând.

"Toată lumea mi-a spus că aș fi meritat să câștig. Și eu am fost surprins, vă zic sincer. Probabil a câștigat pentru că eram eu prea pariat. Eu l-am prins de multe ori, i-am aplicat mulți pumni. Cred că el a punctat când m-a pus jos. Acolo s-ar putea să fi câștigat. Sunt mândru că am reușit să duc la bun sfârșit meciul, mai ales că el nu făcea decât să stea la sol, fără să îmi aplice cine știe ce lovituri sau mă îmbrățișa. Orice făceam, el mă lua în brațe. Da, aș intra oricând, din nou, în cușcă cu el. Din câte am înțeles, el e cel care nu vrea. Am auzit că va avea o confruntarea cu Ovi Neveu, apoi cică mai are pregătit un meci surpriză (n.r. precizăm că învingătorul dintre cei doi beneficia de alte două meciuri, conform contractului semnat, în cazul de față fiind Bobicioiu).", a declarat Alex Zănoagă, pentru fanatik.ro.

