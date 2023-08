Decizia luată de Dinu Maxer în privința copiilor săi, după ce Deea a plecat în Dubai cu iubitul: „Vom rămâne împreună”. Artistul a dat vestea neașteptată direct de pe litoral

In articol:

Dinu și Deea Maxer și-au încheiat căsnicia printr-un divorț, în urmă cu câteva luni, iar în prezent ambii sunt fericiți alături de alte persoane. De curând, Deea Maxer și-a sărbătorit iubitul, pe Robert Drilea, care a împlinit 31 de ani și i-a făcut acestuia cadou o vacanță de lux în Dubai.

După ce vedeta a plecat în concediu, cei doi copii ai ei și ai lui Dinu Maxer au rămas, din nou, în grija tatălui lor, care a luat o decizie surprinzătoare în privința acestora.

Vara aceasta, Dinu a continuat concertele de pe litoral, pe care înainte le ținea alături de fosta lui soție. Ei bine, anul acesta, artistul l-a avut în dreapta sa pe Andreas, fiul lui și al Deei. După ce mama copiilor a plecat în Dubai, Dinu Maxer a luat-o alături de el, pe litoral, și pe Maysa, fiica lui și a inclus-o în spectacolele de la mare, lucru care a încântat-o pe fetița în vârstă de doar 3 ani.

Deși mai sunt doar câteva zile până când sezonul estival se va termina, iar artistul își va încheia contractul, bărbatul s-a declarat extrem de mândru de copiii lui, care fac treabă foarte bună pe scenă, iar cei mici parcă nu și-ar mai dori să se întoarcă acasă, căci s-au obișnuit deja cu viața de artiști.

„Facem spectacolul de copii din Mamaia împreună de 2 ani de zile și acum suntem în formulă completă, cu Maysa și Andreas. Andreas le cânta copiilor câte o piesă în fiecare seară fiind cel mai titrat copil cântăreț, având peste 10 piese proprii și videoclipuri. Vom rămâne împreună aici până la finalul contractului de la mare, adică până pe 2 septembrie. Maysa este foarte încântată de faptul că urcă pe scenă împreună cu noi, ea este aici alături de mine și de fratele ei mai mare și îl roagă mereu pe Andreas să o lase să danseze atunci când cânta el. Iar la programul pentru copii, la minidiscoteca, știe toate coregrafiile de la 2 ani și jumătate”, a declarat Dinu Maxer pentru Click.ro.

Dinu Maxer, vacanță la mare alături de copii și noua lui iubită

După ce fosta lui soție a plecat în Dubai, și Dinu Maxer a mers în vacanță, însă nu departe de locul unde își ține spectacolele. Artistul a mers pe plajă însoțit de copiii lui, dar și de noua lui iubită, Magdalena Chihaia. Se pare că actuala parteneră de viață se înțelege foarte bine cu Andreas și cu Maysa, căci, într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Dinu le-a povestit fanilor lui că toți 4 s-au distrat de minune în concediul de la mare.

„O zi de plajă că la carte… în sfârșit marea e caldă... am stat o oră în mare cu Andreas... ne-am jucat în nisip cu Maysa și cu Magda, am mâncat porumb fiert 😊... am stat pe nisip... că pe vremuri! Apropo... am găsit un petec de nisip în "deșertul" din Mamaia care este o tocătură presată de scoici (nici o legătură cu nisipul cu care se mândrea stațiunea acum câțiva ani!)”, este mesajul publicat de Dinu Maxer, pe contul personal de Facebook.