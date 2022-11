Decizia luată de soția lui Nosfe, la scurt timp după ce contul ei de Instagram a fost șters! Mădălina i-a anunțat pe fani prima dată: „Din păcate nu știu dacă...”

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, contul de Instagram al Mădălinei Crețan a fost șters, asta după ce mai mulți internauți au raportat pagina acesteia. Acum, însă, pentru că nu mai poate recupera contul vechi, soția regretatului Nosfe a luat o decizie, anunțându-i și pe fani de hotărârea sa.

Astfel, Mădălina a creat un alt cont de Instagram, pentru a păstra legătura cu fanii săi din mediul online și pentru a împărtăși momente din viața sa cu cei ce o îndrăgesc. Tânăra a ținut să le mulțumească din nou celor care au sprijinit-o după decesul soțului ei, promițându-le că îi va ține la curent pe toți cu ceea ce se întâmplă în viața sa, așa cum a făcut-o și până acum.

„Așa cum bine știți contul meu a fost raportat de niște suflete pierdute în Universul ăsta mare și din păcate nu știu dacă îl voi putea recupera. Am ales să fac acest cont pentru că îmi lipsește interacțiunea cu voi și pentru că îmi doresc să împărtășesc cu voi din sufletul meu așa cum am făcut mereu. Poza asta reprezintă întregul meu suflet! Vă iubesc și vă mulțumesc infinit pentru tot suportul pe care l-am primit de la voi și vă mulțumesc nespus pentru felul în care ați ales să îl păstrați pe Unchiu @nosfezilla aici, cu noi! Vă pupă Tzigă, for ever Soție de Artist!”, a scris Mădălina Crețan pe Instagram.

De asemenea, alături de mesajul emoționant pe care l-a scris pe noul cont de Instagram, Mădălina Crețan a postat și o imagine alături de fiica sa și de regretatul ei soț, Darius sau Nosfe, așa cum era cunoscut de o țară întreagă.

Nosfe a murit cu o lună în urmă

Darius Vlad Crețan sau Nosfe, așa cum era cunoscut de către fanii săi, s-a stins din viață în urmă cu o lună, pe data de 16 octombrie.

Regretatul artist a murit după ce a suferit un infarct, la scurt timp după ce ajunsese acasă, după ce susținuse un concert în Capitală, alături de colegii din trupa S.A.T.R.A. Benz. Cea care l-a găsit fără viață a fost chiar soția lui, Mădălina Crețan, care a apelat de îndată numărul de urgență, 112. Din nefericire, pentru cântăreț nu s-a mai putut face nimic, fiindu-i astfel declarat decesul.

Nosfe [Sursa foto: Instagram]