Decizia luată de soțul Cristinei Spătar, la nici un an de la nuntă! Artista nu a bănuit nicio secundă că i se va întâmpla acest lucru: "Merită tot Universul"

După un divorț răsunător, Cristina Spătar și-a găsit de ceva timp iar fericirea și liniștea. Din luna decembrie a anului trecut, vedeta trăiește o adevărată poveste de iubire și tare mândră mai este de viața sa de acum.

Pentru că soarele a răsărit iar și pe strada sa, artista nu-și mai încape în piele de bucurie, dar are și motive întemeiate pentru a radia.

Cristina Spătar, mai bogată cu 2 milioane de euro

S-a căsătorit în luna decembrie a anului trecut, în februarie a primit un bolid de lux drept cadou de la soțul ei, iar acum, la împlinirea a 51 de ani, artista s-a mai bucurat de un dar cum rar îți este dat să vezi.

De ziua sa, pe care alături de soț și copii a petrecut-o în Bulgaria, Cristina Spătar a primit un cadou în valoare de două milioane de euro de la afaceristul care-i este aproape.

Concret, este vorba despre o clădire cu 15 apartamente, cu o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați, aflată în Crevedia, județul Dâmbovița.

Darul a venit în contextul în care Cristina Spătar a pornit deja o afacere în domeniul imobiliarelor, dar vrea să se extindă și o poate face de acum încolo, datorită susținerii soțului ei.

„Soțul meu mă face fericită în fiecare zi și mă răsfață maxim! Îmi este alături în tot ceea ce fac, mă iubește și ne pregătim de nuntă! Nu am avut timp să mergem prea departe de ziua mea, am venit până în Bulgaria, cu copiii. Sunt împlinită, fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce trăiesc acum. De ziua mea soțul m-a răsfățat cu un imobil de apartamente în valoare de 2 milioane de euro, în contextul în care am deja 8 imobile pe care le pregătesc pentru închiriat. O să mă dezvolt în acest domeniu al imobiliarelor. Clădim împreună o afacere în această direcție”, a spus Cristina Spătar, conform Click.

De cealaltă parte, afaceristul, fiind la primele sale declarații referitoare la iubirea pe care o trăiește acum de Cristina Spătar, a avut grijă să folosească numai cuvinte mari la adresa vedetei.

Vicențiu se bucură de întâlnirea cu Cristina și spune că împreună vor reuși să devină extrem de puternici atât ca și cuplu, cât și în afaceri.

Tocmai de aceea nu se uită la bani când vine vorba de soția sa, căci crede cu tărie că artista va urca rapid pe scara succesului în domeniul imobiliarelor și nu numai.

Are nevoie, spune el, doar de susținere, pe care el i-o acordă acum necondiționat, de aici și darul de milioane de euro pe care i l-a oferit.

Plus că, pe lângă faptul că vede în ea o femeie de succes, omul de afaceri mai spune și că tot ce face pentru Cristina Spătar este și pentru că e o persoană care merită numai ce e mai bun, punând-o pe un piedestal prin declarațiile sale.

„Ne-am găsit amândoi iubirea pe care o căutam. Cred enorm în soția mea, de aceea i-am și făcut acest cadoul, ca să-și poată dezvolta mai multe business-uri. Susținută, Cristina poate să ajungă enorm de departe. În clădirea pe care a primit-o de ziua ei își poate face studio de înregistrări, restaurant, apartamente pentru închiriere în regim hotelier. Este o clădire multifuncțională în care poate să îmbine mai multe activități pe care vrea să le dezvolte. Este clar faptul că o iubesc infinit și că lucrurile vor decurge și de acum încolo tot în același fel și în același ritm! O să fim neobosiți, iar ea susținută poate să ducă aceste business-uri sus de tot! Soția mea merită totul! Nu a făcut rău nimănui și are un suflet curat și mare cât o lume întreagă! Merită tot Universul! Avem trei copii minunați împreună! Albert, fiul meu, are 11 ani, și îl cheamă ca pe băiatul Cristinei, care va face 14 ani. Fiul meu este de-o seama cu Aida, fetița ei!”, a spus și omul de afaceri Vicky Mocanu.