Decizia magistratilor in cazul lui Gheorghe Dinca si al complicelui sau, Stefan Risipiteanu, tocmai a fost anuntata de purtatorul de cuvant al Tribunalului Olt. Ce se intampla cu monstrul din Caracal si vecinul lui, barbatul care a recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, dupa ce a descoperit-o, din intamplare, in curtea lui Dinca.

Gheorghe Dinca si complicele lui raman in arest preventiv

Joi, 7 mai, magistratii de la Tribunalul Olt au mentinut masura arestului preventiv pentru cei doi inculpati in dosarul Caracal.

Gheorghe Dinca si complicele sau, Stefan Risipiteanu, raman in arest preventiv la Penitenciarul Craiova. Magistratii au constatat legalitatea arestarii celor doi inculpati si decis mentinerea acesteia. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Tribunalului Olt.

La inceputul acestui an, Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru opt infractiuni: trafic de persoane, viol, omor calificat si profanare de cadavre sau morminte. Victimele lui sunt cele doua tinere date disparute in 2019, Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Complicele lui Gheorghe Dinca, vecinul Stefan Risipiteanu este acuzat de viol. Victima lui este Luiza Melencu, pe care ar fi obligat-o sa intretina relatii sexuale dupa ce a descoperit-o imobilizata in curtea Monstrului din Caracal.

Cauza va fi judecata pe fond la Tribunalul Olt, dupa ce cererea de stramutare a dosarului formulata de parintii Alexandrei Macesanu a fost respinsa de Curtea de Apel Craiova.