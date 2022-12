Decizia pe care a luat-o Roxana Vancea, după 3 ani de căsnicie cu Dragoș Paiu: „Foarte multe încercări”. A dezvăluit totul, fără ocolișuri

In articol:

De curând, Roxana Vancea și Dragoș Paiu au împlinit 3 ani de când au spus cel mai sincer ”Da” în fața ofițerului de Stare Civilă și, din păcate, cei doi soți nu au reușit să sărbătorească așa cum se cuvine, din cauza lipsei de timp, însă fără ocolișuri, bruneta a dezvăluit că au în plan să plece într-o mini-vacanță în doi.

Concret, Roxana a explicat că încă își alăptează fiul, motiv pentru care nu poate pleca undeva fără cel mic, însă imediat ce această perioadă va trece, bruneta și soțul ei vor sărbători un weekend împreună.

„ Eu mă simt ca și cum mă cunosc cu Dragoș de o viață. Acești 3 ani pe noi ne-au pus la foarte multe încercări. I-am simțit ca și cum ar fi fost 10 ani. Plus că am făcut foarte multe în anii aceștia.(...) Ne dorim ca familie să facem multe lucruri, cu toții. Ne dorim să călătorim, să facem chestii cu copiii. Am zis că după ce o să-l înțarc pe Zian cu siguranță o să avem un weekend doar al nostru, că Dragoș nu a mai pupat un weekend cu mine de când cu Zian, pentru că-l alăptez și e foarte greu. După ce-l înțărcăm, îl lăsăm cu bunica și plecăm și noi doi undeva.”, a dezvăluit Roxana Vancea, pentru un post TV.

Declarațiile emoționante pe care cei doi soți le-au făcut pe internet

Cu ocazia împlinirii a trei ani de când și-au oficializat relația în fața ofițerului de Stare Civilă, Dragoș Paiu și Roxana Vancea și-au făcut declarații emoționante în mediul online.

„Te iubesc mai mult ca in primii si sper mai putin ca in urmatorul”, a scris Roxana Vancea, pe Instagram, alături de o serie de fotografii cu soțul ei.

Bineînțeles, la rândul său, și Dragoș Paiu i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale de viață: „Azi se fac 3 ani de cand am ales sa ne unim vietile.Cea mai iubitoare, grijulie și uimitoare femeie pe care am întâlnit-o vreodată. Nu pot să-ți mulțumesc suficient pentru tot sprijinul pe care mi l-ai arătat în acești ani! O mamă uimitoare pentru fiii noștri și o soție uimitoare... pentru asta sunt veșnic recunoscător!”.