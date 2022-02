Decizia radicală luată de Marina Voica! Ce și-a propus artista să facă la vârsta de 85 de ani

In articol:

Deși a trecut prin clipe cumplite din cauza problemlor de sănătate, Marina Voica este în continuare o fire energică. Din acest motiv, artista a decis, la vârsta de 85 de ani, că îi este extrem de dor de scenă și își dorește să revină, din nou, într-un spectacol.

Așadar, cunoscuta artistă abia așteaptă să fie prezentă iar în lumina reflectoarelor, iar fanii îi pot vedea prestația în luna martie a acestui an, alături de alte nume cunoscute din lumea artistică.

Marina Voica revine pe scenă la vârsta de 85 de ani

Artista locuiește de mai bine de 15 ani departe de agitația urbană, mai precis în casa ei de la Breaza. În prezent, Marina Voica a decis că a trecut mult timp de când nu a mai fost pe scenă, motiv pentru care a hotărât să facă, din nou, acest pas, așa că fanii o pot vedea pe data de 6 martie, într-un spectacol la Sala Palatului.

De asemenea, în spectacol vor fi prezente și alte nume cunoscute din industria artistică, printre care Stela Enache, Gabriel Dorobanțu, Nico, Anca Țurcașiu, Sanda Ladoși, Carmen Rădulescu, Vasile Muraru și Valentina Fătu, Daniel Iordăchioaie, Jean Paler și Anne’s.

Marina Voica a suferit o operație la inimă

În urmă cu aproape un an, Marina Voica suferea o operație grea la inimă. La momentul respectiv, artista a suferit o operație pe cord deschis, însă mulți medici au refuzat să-și asume riscurile unei astfel de intervenții pentru o pacientă cu o vârstă atât de înaintată.

Intervenția chirurgicală a avut loc într-o clinică din Brașov. Motivul pentru care atunci mai mulți medici au refuzat să o opereze pe Marina Voica a fost că solista avea leziuni severe la nivelul inimii, mai precis la două dintre valvele inimii.

„Sunt acasă la Breaza. Cel mai bun doctor chirurg din această țară mi-a deschis și mi-a scos inima, a pus-o în palmele lui, inima bătea fără să se oprească și a făcut din ea minune, a făcut-o aproape nouă. Nu a durat operația foarte mult și iată-mă acuma operată cu mare succes! Îi mulțumesc din tot sufletul domnului doctor că a ținut inima mea bătând în palmele lui minunate. Am fost operată în cea mai bună clinică din Brașov. După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu”, a povestit Marina Voica, în cadrul unei emisiuni TV, la puțin timp după ce se operase.