Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! Este de notorietate faptul că, în urmă cu o lună, Jador și Mario Fresh au fost protagoniștii unui scandal uriaș la mare! În parcarea unui club de pe litoral, la 4.00 dimineața, cei doi au fost snopiți în bătaie de niște indivizi, iar motivele încă nu au fost clare.

Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! ”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România”

Unii au spus că a fost vorba de o gelozie acolo, alții de o problemă de comunicare, coroborâtă cu o aroganță...

Jador a spus atunci câ este o chestiune de atitudine legată de aritudinea oamenilor față de artiști.

”Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica. Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat... Va dati seama, așa, dintr-o dată, în parcare, să vină niște necunoscuți sa te atace din senin... este dureros și dur”, a declarat artistul, la vremea respectivă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Lino Golden, învață să boxeze cu Cezar Juratoni! ”A venit la sală, se descurcă de minune„

Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! La scurt timp de la încăierarea de la mare, un alt ”golden boy” a luat o hotărâre, și anume...să se antreneze în ring. ”De ceva vreme, Lino a venit la mine la sală să facă box. Este talentat! După cinci ședințe, deja se descurcă de minune. Nu cred că scandalurile l-au determinat să aleagă să învețe tainele pugilismului, ci,pur și simplu, și-a dorit să își consume energia într-un alt mod. Încă din Republica Dominicană, am vorbit despre posibilitatea de a-l antrena și uite, că ambii ne ținem de cuvânt. Boxul nu este o formă de bătaie de stradă, ci este mișcare”, a comentat, în stilu-i pacifist, fostul faimos Cezar Juratoni pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! Îndrăgitul cântăreț a fost atacat

Lino Golden, decizie șoc după bătaia luată de Jador și Mario Fresh! Pe de altă parte, a mai existat un incident care l-a pus pe gânduri pe artist. Aflat anul trecut la un concert, Lino Golden a trecut prin clipe de coșmar! Îndrăgitul cântăreț a fost atacat, și nu oricum, ci cu o...armă! A fost împușcat cu un pistol cu bile, în timpul unui concert la Huși. Vinovat de acest incident a fost un tânăr care s-a dat singur de gol după ce a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care ține pistolul cu bile în mână, chiar de la locul evenimentului. Citește tot materialul aici. (Dezvăluiri șocante după scandalul de la Mamaia! Lino Golden a trecut prin clipe cumplite! Cântărețul fost împușcat!)