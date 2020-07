In articol:

Ancheta în cazul Sorinei Săcărin a pornit de la imaginile suprinse în timp ce reprezentanții autorităților au luat-o de la familia asistentei sociale într-un mod îngrozitor. În perioada respectivă, procurorul care s-a ocupat de cazul minorei le-a impus părinților adoptivi să nu iasă din țară pentru o anumită perioadă. Părinții adoptivi au primit pașaportul fetei doar după o lună de zile!

Sorina Săcărin și viața din America

Famila adoptivă a Sorinei a solicitat judecătorilor să analizeze mai bine situația în care fetița nu a fost lăsată să iasă din țară. Motivul pentru care părinții minorei au făcut acest lucru a fost legat de faptul că procurorii i-au încălcat drepturile minorei la libera circulație. În urmă cu câteva zile, reprezentanții judecătorii au dat primele declarații despre această situație.

‘În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 5 din Codul de procedură penală, art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, admite plângerea formulată de petenţii Săcărin Ramona Elena şi Săcărin Gabriel, în calitate de reprezentanţi ai minorei Săcărin Sorina, împotriva dispoziţiei procurorului privind predarea sub luare de dovadă a paşaportului minorei Săcărin Sorina din conţinutul Ordonanţei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie. Constată că a fost încălcat dreptul la liberă circulaţie al minorei Săcărin Sorina, prevăzut de art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Revocă dispoziţia privind predarea sub luare de dovadă a paşaportului minorei Săcărin Sorina din conţinutul Ordonanţei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie. Ia act că paşaportul a fost restituit minorei Săcărin Sorina, prin reprezentanţii legali Săcărin Ramona Elena şi Săcărin Gabriel, la data de 19 iulie 2019′, au hotărât judecătorii, potrivit Digi24.

Minoră luată cu forța din casa asistentei sociale

În vara anului 2019, Sorina a fost luată cu forța din casa asistentei sociale, pentru ca fetița să fie trimisă familiei care a adoptat-o.

‘Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu … Am încercat să-l iau în brațe. Am reușit să o iau în brațe și am dus-o în brațe la tată. Nu s-a mai filmat. Și ea va fi oricum examinată fizic și vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deținere ilegală a acestui copil’, spune procurorul Maria Pițurcă.