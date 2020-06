In articol:

Născută în luna decembrie a anului 2018, Namiko Ibacka, fiica cea mică a lui Cabral, a fost ținută departe de ochii curioșilor. Părinții ei, Andreea și Cabral, postau fotografii cu micuța, însă nu voiau să îi arate și chipul.

Acum, aflați în vacanță, Andreea și Cabral au decis că au venit timpul să o arate lumii întregi pe fetița lor. Namiko apare într-o fotografie făcută în apă. Micuța poartă costumaș de baie cu imprimeu floral și o pălărie de paie cu o floricică aplicată.

Prima fotografie cu fetița cea mică a lui Cabral! "Ea e Namiko" - Este prima poză în care i se vede fața

Într-un interviu acordat revistei Unica, Cabral a povestit că Namiko nu este momentan nici „fata mamei”, nici „fata tatei” (sic!). „Pentru moment este fiica ploii…”, a zis el, pentru sursa citată. „Cum vede ploaie face ca trenul în gară să iasă afară. În rest… după cum bate vântul”,„Gestionez prin lipsă. Când ea va fi mare va decide dacă va dori să se expună sau nu. Eu temperez expunerea ei, așa mi se pare mai bine”, a continuat acesta.



Chinuri și momente grele la naștere

Andreea Ibacka a devenit mama unei fetițe superbe. Soția lui Cabral și-a dorit foarte mult să nască natural dar, din păcate, acest lucru nu a fost posibil și ea a fost dusă de urgență în sala de operații.

„E foarte frumos, e greu, dar e greu ca la toata lumea adică nu e ceva ieşit din comun la mine… este incredibil de frumos adică sunt satisfacţii enorme. Orice gest, orice zâmbet de al copilului e minunat si te încarcă pentru întreaga zi. Cel mai greu a fost experienta de la nastere. A fost cumplita recuperarea, am avut nist dureri cum nu credeam ca exista. Eu mi-am dorit mult să nasc natural, am încercat, dar nu s-a putut. Din sala de travaliu m-au mutat de urgenţă la sala de operaţii pentru a-mi face cezariană pentru că nu reuşeam să nasc un copil atât de mare cum a fost fetiţa mea. Am avut nişte dureri groaznice, n-am putut să merg”, a spus Andreea Ibacka în cadrul unei emisiuni de televiziune.