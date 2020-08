Decizie luată de Simona Halep, după ce s-a aruncat în râu

In articol:

Simona Halep

Simona Halep câștigat cu mândrie primul turneu la care a participat, în urma pauzei datorate pandemiei de COVID-19. Câștigând truneul de la Praga, Simona Halep a fost nevoită să-și onoreze pariul făcut cu directorul turneului, David Trunda, astfel că a sărit în râul Vltava, alături de staff-ul ei.

După ce a învins-o în finală pe Elise Mertens, cu 6-2, 7-5, Simona și-a dus la bun sfârșit pariul, sărind în râu alături de echipa ei.

„Ultima oprire a Simonei a fost la celebrul râu Vltava, unde şi-a onorat un pariu pus cu directorul turneului, David Trunda, şi a sărit în apă împreună cu echipa ei”, au fost mesajul postat de WTA.

Surrizele nu se opresc însă acici: după ce și-a anunțat retragerea de la turneul din Palermo, Simona Halep face un nou anunț prin care și-a surprins fanii: aceasta a ales să nu participe la US Open.

Simona Halep a luat o decizie după ce s-a aruncat în râu

Simona Halep refuză încă un turneu: iată mesajul constănțencei

Simona Halep a explicat motivul pentru care a ales să nu participe la US Open, printr-un mesaj postat pe contul personal:

“După ce am luat în considerare toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători în New York, pentru a juca la US Open. Întotdeauna am spus că voi pune sănătatea pe primul plan în deciziile mele, astfel prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că USTA (n.r.- Federația Americană de tenis) și WTA au muncit din greu ca să organizeze un turneu care să se desfășoare în siguranță și doresc tuturor un turneu reușit.”