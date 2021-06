Decizie radicală pentru Jador după plecarea de la Survivor! De ce vrea să renunțe la manele

Jador la Survivor [Sursa foto: Captură tv] 13:21, iun 16, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Fostul concurent de la Survivor, care este în viața de zi cu zi cântăreț de manele, este cunoscut pentru relația specială pe care o are cu cei care îl admiră și l-au susținut de-a lungul timpului, în cadrul emisiunilor la care a participat.

Jador le cere părerea fanilor în legătură cu schimbarea stilului muzical

În videoclipul postat pe pagina personală, celebrul manelist declară că și-ar dori o schimbare în ceea ce privește stilul de muzică pe care îl interpretează și s-a gândit să cânte de acum înainte și melodii lăutărești, populare: "Sunt foarte curios, voi, oamenii care mă ascultați pe mine, ce părere ați avea dacă eu aș face...eu am crescut cu horă..de când eram mic, părinții mei, familia mea asculta, și eu am ascultat...și m-am gândit să fac o horă în genul celor cu care eu am crescut", a spus Jador în videoclipul postat.

Artistul a ținut să menționeze că așteaptă neapărat părerile fanilor referitoare la acest subiect, semn că opiniile acestora sunt foarte importante pentru el: "Ați asculta o astfel de muzică din partea mea? Pentru că ăsta e genul de muzică cu care eu am crescut și care îmi place mie foarte mult...nu știu dacă voi ați accepta asta din partea mea, ce părere aveți despre asta?" ,a continuat Jador.

Jador pregătește o nouă melodie, pe ritm lăutăresc[Sursa foto: Captură Instagram]

Să fie o decizie radicală sau doar o oportunitate de a experimenta și alt stil muzical?

Manelistul nu a precizat încă dacă se gândește să își schimbe stilul muzical în totalitate sau dorește doar să experimenteze și alte stiluri, dar pare că s-a apucat deja de înregistrat o nouă melodie, pe ritm de petrecere, lăutăresc: "Dacă v-am zis că fac horă, păi fac. Cu asta am crescut, nu am cum să nu cânt asta!", a anunțat Jador pe contul lui de Instagram.