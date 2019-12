Și, chiar dacă, public, își declară adeseori iubirea, Bianca și Livian de la ”Puterea Dragostei” își fac, adeseori, și complimente de care nu află nimeni.

Mai exact, de curând, Bianca de la ”Puterea Dragostei” părea să se plictisească puțin printre filmările emisiunii. Așa că a început să ”navigheze” pe Facebook pentru a-și ocupa tinpul. Iar printre altele, cum este foarte activă pe conturile de socializare, s-a apucat să comenteze în cadrul unei campanii derulate de un radio. Întrebarea pusă – ”Care-i cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat anul ăsta” – a primit un răspuns care spune tot despre ceea ce simte ea pentru Livian de la ”Puterea Dragostei”. Mai exact, fără să spună niciun cuvânt, Bianca de la ”Puterea Dragostei” a urcat, la secțiunea de comentarii, o fotografie cât se poate de explicită: ea și cu Livian, îmbrățișați într-un sărut fierbinte, semn că nici nu mai are nevoie de cuvinte pentru a spune ce simte pentru bărbatul alături de care este de atât timp în casa emisiunii.

Bianca și Livian de la ”Puterea Dragostei” își negociază viitorul

Așa cum se întâmplă în orice cuplu care își dorește copii, inevitabil se ajunge la discuția despre nume, iar armonia dintre Bianca și Livian de la ”Puterea Dragostei” se spulberă imediat. ”Aș fi nebună să accept ideile pe care le are Livian. Bine, eu încă sper că glumește cu numele pe care vrea să îl dea copilului nostru dacă va fi băiat. Adică, vrea să îl numească Aifam. Aifam Nelson Pop, ca să fie deja din generație în generație numele. Cu Nelson Pop nu am nicio problemă, ar fi culmea, dar cum să îi spui copilului Aifam, adică Mafia, dar scris invers?”, ne-a dezvăluit, râzând, Bianca de la ”Puterea Dragostei” despre planurile cu Livian.

”Vrem să câștigăm ”Puterea Dragostei” și să ne întoarcem împreună în România. Oricum, o vom face împreună, vom veni unul lângă celălalt în România, vom vedea cum merge relația noastră afară, dar sunt convinsă că va fi totul bine și că ne vom iubi și afară, că vom rezista. Oricum, deja ne-am apucat să ne facem planuri... Avem nevoie de bani, ca să ne luăm o casă să stăm. Deja strângem bani pentru asta, chiar dacă nu am stabilit exact unde vom locui. Eu vreau în București, Livian spune să stăm în București doar câteva luni, cred că el ar vrea în Cluj. Dar, ca să fiu sinceră, eu aș vrea să ne mutăm de tot în București, nu știu de ce am o frică de Cluj. Adică eu, ca moldoveancă, simt că m-aș înțelege mai bine cu bucureștenii decât cu clujenii, nu prea simt să am legături cu felul de a fi al ardelenilor. Dar vom vedea ce se va mai întâmpla”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca de la ”Puterea Dragostei”.

Livian de la ”Puterea Dragostei”: ”Tata testează reacțiile Biancăi”

Livian de la ”Puterea Dragostei” a făcut o serie de precizări incredibile, dovedind că o iubește la nebunie pe Bianca. ”Pe primul loc pentru mine este fericirea Biancăi, în sufletul și în ochii mei. (...) Mie îmi aduce o enormă bucurie pentru că noi demonstrăm puterea dragostei. Toată lumea împotriva noastră... dar demonstrăm puterea dragostei. Arătăm că suntem ceea ce au văzut susținătorii noștri în noi. Nu ne dezamăgim pe noi, iar acest fapt îmi aduce o enormă bucurie. Într-adevăr, reacțiile tatălui meu sunt reacțiile lui... Le respect, îi respect gândirea, el o face într-un mod mai direct, mai sincer, probabil și urmărește ceva, probabil vrea să testeze reacțiile Biancăi, chiar dacă teste alea sunt brutale și am încredere că știe ce face și că știe ce e mai bine decât mine. El e tata și nu îmi vrea răul, îmi vrea binele! (...) Dar o să trecem testele legate de familie, deci fiți toți alături de cel mai interesant cuplu din showbiz. Iar dacă toată planeta ar fi împotrivă, chestia asta ar fi doar combustibil care ne alimentează relația. Sunt fericit că am dat de ea!”, a spus Livian de la ”Puterea Dragostei”.

”Nu o să fiu pus în situația să aleg între părinți și Bianca pentru că Lupul împacă și capra, și varza, dar lumea se va lămuri că ea e ceea ce trebuie și că este așa cum o văd eu, adică femeia perfectă, soție, mamă, prietenă, amantă, Bianca e tot! (...) Tata mă iubește, eu îl iubesc, dar vreau să înțeleagă că dacă dau cu capul, vreau să dau cu capul eu!”, a mai explicat Livian de la ”Puterea Dragostei”, optimist când vine vorba de viitorul relației cu Bianca.